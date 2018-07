Volkswagen I D R - Record elettrico e vittoria assoluta a Goodwood

Pikes Peak 2018 - La Volkswagen I.D. R sbriciola tutti i record : La Volkswagen I.D. R ha letteralmente dominato l'edizione numero 96 della Pikes Peak International Hill Climb. La più famosa gara in salita al mondo, che si disputa ogni anno in Colorado, ha avuto un solo grandissimo protagonista: Romain Dumas. Secondo tempo assoluto per Simone Faggioli sulla Norma M20, terzo Peter Cunningham con la Acura Tlx Gt. sbriciola ti tutti i record . La Volkswagen era partita in sordina, puntando ufficialmente a migliorare ...

