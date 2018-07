“Volevo ammazzarmi | la finestra era già aperta” Ivana Spagna | cosa è successo

caffeinamagazine

(Di lunedì 16 luglio 2018) Un’icona della musica non solo italiana, ma di tutto il mondo, con quasi 12 milioni di dischi venduti a ogni latitudine, 5 partecipazioni al Festival di Sanremo, un Festivalbar vinto e il lusso di superare in classifica miti sacri come Madonna e Michael Jackson grazie alle sue hit come Calle Me e Il Cerchio della Vita. Un mito immortale quello di, 62 anni, che dopo una pausa si è detta alla ricerca di nuove melodie e che, in un’intervista concessa a Paola Pellai per Libero Quotidiano, ha parlato del suo passato e in particolare di un momento davvero buio in cui la sua mente è stata sfiorata anche dal peggiore dei pensieri: quello del suicidio. “Sono l’antidiva per eccellenza – ha esordito la cantante – ho sempre voluto cantare e basta. E per riuscirci ho fatto la gavetta, quella tosta. Per 12 anni col mio gruppo ho lavorato duro ...