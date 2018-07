Volevano occupare piazza San Marco con carro armato | secessionisti assolti

Rovigo - assolti i secessionisti del Tanko che Volevano occupare piazza San Marco : Da Brescia, dove era stato costruito il carrarmato artigianale, il processo si è spostato in Veneto. Erano 46 gli imputati, per 15 si era già deciso il non luogo a procedere

Volevano occupare piazza San Marco con un carro armato : secessionisti assolti : Sono stati assolti dal tribunale di Rovigo tutti i secessionisti lombardo veneti che erano accusati di associazione sovversiva, il gruppo aveva organizzato un’occupazione in piazza San Marco a bordo di un tanko. Erano quarantasei complessivamente gli imputati e per quindici era già stata pronunciata una sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare. Per i restanti coinvolti – per cui era stato disposto il 16 giugno scorso ...