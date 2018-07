Vodafone Italia e Samsung insieme per la Smart Home

Ancora problemi per Iliad Italia : pubblicità bloccate da Vodafone e TIM per tre ragioni : Sembra del tutto fisiologico che in un momento del genere si possano riscontrare dei problemi con Iliad Italia. Troppo giovane il brand qui da noi per essere immune a qualche disagio per gli utenti, come l'ultimo che vi abbiamo raccontato in ordine di tempo, ma anche da qualche passaggio a vuoto dal punto di vista della comunicazione. Vedere per credere il recente provvedimento da parte del Giurì, che ha deciso di accogliere una richiesta da ...

#Vodafonedown - problemi di connessione a internet in diverse parti d'Italia : Dopo Tre, tocca a Vodafone. diverse persone in tutta Italia infatti stanno segnalando problemi a connettersi al traffico dati ma c'è anche chi lamenta difficoltà ad effettuare e ricevere telefonate. problemi anche...

Vodafone non funziona - problemi alla rete mobile in molte zone d’Italia : problemi alla rete Vodafone in molte zone d'Italia. I disservizi sono molto diffusi e riguardano la totale assenza di connessione dati, mentre non sembrano esserci grossi problemi con chiamate e SMS. L'articolo Vodafone non funziona, problemi alla rete mobile in molte zone d’Italia proviene da TuttoAndroid.

Vodafone realizza la prima connessione dati 5G in Italia con standard 3GPP : Vodafone è il primo operatore Italiano a effettuare una connessione dati in 5G conforme allo standard 3GPP, l'ente di standardizzazione dei sistemi di comunicazioni mobili. Il progetto prevede una copertura totale di Milano entro l'anno prossimo. L'articolo Vodafone realizza la prima connessione dati 5G in Italia con standard 3GPP proviene da TuttoAndroid.

Vodafone - prima connessione dati 5G in Italia con standard 3GPP : Teleborsa, - Vodafone Italia ha effettuato la prima connessione dati in 5G con standard 3GPP, nell'ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico a Milano e area ...

Vodafone - prima connessione dati 5G in Italia con standard 3GPP : Vodafone Italia ha effettuato la prima connessione dati in 5G con standard 3GPP, nell'ambito della sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico a Milano e area metropolitana , ...

Huawei P10 Lite brand Vodafone inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia : Huawei P10 Lite brand Vodafone inizia ad aggiornarsi in Italia ad Android 8.0 Oreo e alla rispettiva versione 8.0 del firmware EMUI. L'articolo Huawei P10 Lite brand Vodafone inizia a ricevere Android 8.0 Oreo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Conferme preziose da Huawei P10 Lite Vodafone : aggiornamento Oreo in Italia il 27 giugno? : Ore caldissime e non senza sorprese per i tanti utenti che in Italia hanno deciso di puntare su un Huawei P10 Lite. A conferma di quanto riportato stamane a proposito dello smartphone e di un altro dispositivo asiatico molto apprezzato dal pubblico, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Lite, pare si sia effettivamente sbloccata la situazione riguardante la distribuzione dell’aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. A sorpresa, ...

Tutti i costi nascosti di TIM - Vodafone - Wind e Tre contro Iliad Italia : attenzione alle winback : Si poteva facilmente immaginare che da brand del calibro di TIM, Vodafone, Wind e Tre potesse arrivare una risposta chiara e netta nei confronti di Iliad. Ciascun operatore, anche se nel caso di 3 Italia la strategia al momento risulta essere meno "sfacciata", ha deciso di lanciare sul mercato delle promozioni ad hoc, contando di far rientrare nel più breve tempo possibile ex clienti che intanto hanno attivato una SIM proprio con Iliad Italia. ...

Vodafone dovrebbe essere pronta a lanciare VEI in Italia : VEI è il nome di un nuovo operatore virtuale di Vodafone, a cui è stato attribuito il prefisso 379.1 e il cui numero per l’assistenza clienti sarà il 192121 L'articolo Vodafone dovrebbe essere pronta a lanciare VEI in Italia proviene da TuttoAndroid.

Fipav e Fondazione Vodafone Italia insieme : Ogni Sport Oltre in campo a Pisa con il "Sitting Volley" : ...//OgniSportOltre.it/ , lanciata da Fondazione Vodafone Italia a giugno 2017, è la prima community digitale che mette in rete tutte le informazioni utili a chi vuole praticare Sport in Italia e creare ...

Galaxy S7 ed S7 Edge (Vodafone e no brand) : arriva in Italia Android Oreo : Galaxy S7 ed S7 Edge stanno ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo anche in Italia dopo diverse segnalazioni del riavvio del roll out di qualche giorno fa. Il fix dei vari bug è finalmente arrivato e con essi anche l’aggiornamento per gli smartphone degli utenti Italiani. Galaxy S7 ed S7 Edge: Android Oreo è arrivato È stata un’attesa abbastanza lunga, anche se non è del tutto sorprendente dato che il ritmo degli ...

Iliad - offerta Italia/ Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone : il caso degli addebiti : Iliad, offerta Italia: Numeri non “riconosciuti” da Tim e Vodafone, il caso degli addebiti. I due operatori applicano tariffe internazionali: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:50:00 GMT)

Huawei P10 Lite Vodafone si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza Android di maggio : Arriva un nuovo aggiornamento per i modelli Italiani di Huawei P10 Lite brandizzati Vodafone. Scopriamo quali sono le novità introdotte dagli sviluppatori L'articolo Huawei P10 Lite Vodafone si aggiorna in Italia con le patch di sicurezza Android di maggio proviene da TuttoAndroid.