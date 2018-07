Vive la France Finito il nostro supplizio

'Vive le Cinéma' nella Biblioteca 'Bernardini' va in scena la migliore cinematografia francese : "Il cinema è uno dei tre linguaggi universali; gli altri due sono la matematica e la musica." , Frank Capra, L'11 luglioha preso il via, sul tradizionale redcarpet, la terza edizione di Vive le Cinéma!...

Vive la France : No, non nel senso di Macron. Il giovane capo dell’Eliseo si crede un po' Napoleone, ma negli ultimi tempi non ne azzecca una. Sull’immigrazione, ad esempio, sta facendo gli stessi tragici errori che fece il suo predecessore Sarkozy, dal blocco della frontiera a Ventimiglia fino alla guerra in Libia.

Francesco : «Vi racconto come Vive un sordocieco» : «Passo ogni giorno dal sonoro al muto. Appena sfilo l’impianto dall’orecchio, non sento più nulla. Sono nato cieco e anche sordo. Ho iniziato a perdere l’udito durante l’adoloscenza: il periodo più difficile della mia vita». Francesco ha 37 anni ed è cieco dalla nascita. All’età di dieci anni circa ha iniziato a perdere anche l’udito e la sua condizione di vita è stata stravolta da una disabilità ancora più ...

Vivendi perde la Serie A francese e va giù in Borsa : C'è di nuovo lo zampino di MediaPro dietro ai 1,153 miliardi di euro che saranno pagati per i diritti tv della Ligue 1, la Serie A francese. Insomma MediaPro, che si era aggiudicata i diritti del ...

Papa Francesco/ “La santità non è avere le visioni - ma Vivere da cristiani : essere liberi e non conformarsi” : Papa Francesco nell'omelia della messa mattutina a Casa Santa Marta ci ricorda che ogni cristiano è santo, non solo qualcuno, e ci spiega qual è il cammino della santità(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 16:21:00 GMT)

L’estate di Francesco Motta - il cantautore di Vivere o morire : Un passato in una band e come polistrumentista turnista, poi la svolta da cantautore, due album in attivo cui hanno collaborato Riccardo Sinigallia (per il primo) e Pacifico e Taketo Gohara (nel secondo), una Targa Tenco e una fan base che conta già numeri alti. Tutto questo è (Francesco) Motta, uno degli artisti italiani del momento, che tra le altre cose è anche il fidanzato di Carolina Crescentini. Dai Criminal Jokers a Motta Nel 2006 ...

Assisi - Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco/ “Pacifica conVivenza dei popoli” : Assisi, Angela Merkel riceve la Lampada della Pace di San Francesco: “Pacifica convivenza dei popoli”. La cancellerie tedesca insignita quest'oggi dell'ambizioso riconoscimento(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:07:00 GMT)