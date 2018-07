: Complimenti alla Francia per la vittoria e alla Croazia per il gran Mondiale che ha giocato. ?? Una bellissima final… - Totti : Complimenti alla Francia per la vittoria e alla Croazia per il gran Mondiale che ha giocato. ?? Una bellissima final… - ManlioDS : Vabbè dai, è chiaro anche solo da Twitter che tutto il mondo tifasse #Croazia tranne i francesi, ma ora possiamo so… - MFantinati : #Francia e #Malta accoglieranno i nostri migranti. Una vittoria del governo #Conte perché oggi rappresentiamo una I… -

La festa dei mondiali si trasforma nell'ennesino attoco ai danni dei monumenti della Capitale. Dopo ladellasulla Croazia, una dozzina di tifosi-, forse sotto l'effetto dell'alcol, hanno assaltato la fontana in piazza Campo dè fiori. Bagni, tuffi, acrobazie e spuzzi in tutta la piazza per interminabili minuti.Intervengono gli agenti in borghese che mettono fine allo scempio e identificano i responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere per l'eventuale reato di danneggiamento.(Di lunedì 16 luglio 2018)