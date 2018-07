Vita da ministro della realtà

Rappresentatività sindacale - Conflavoro Pmi plaude al ministro Di Maio : La strada è finalmente quella giusta" : E che rappresenti davvero gli interessi del mondo del lavoro, di imprese e lavoratori, e non solo quelli dei corpi intermedi." Conflavoro Pmi, dunque, già da tempo segue molto da vicino e con estremo ...

Ex Ministro esteri Germania inVita l'Europa a rispondere duramente a Trump - : L'ex Ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ha chiesto una "risposta europea tenace e, soprattutto, unificata" alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare le spese ...

Saviano contro Salvini : “Ministro della MalaVita delira”/ Battaglia demagogica dello scrittore e imprecisioni : Roberto Saviano contro Matteo Salvini (ancora): "delirio d'onnipotenza" sul caso migranti-Diciotti, "bypassa la giustizia e Bonafede cosa fa?". Ministro, "nuovi insulti e nuova querela"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Di Maio - "Sì a voucher in agricoltura e turismo"/ Ministro del Lavoro : "Bisogna eVitare abusi" : Di Maio, "Sì a voucher in agricoltura e turismo". Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sottolinea alla maggioranza: "bisogna evitare ogni tipo di abuso"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:40:00 GMT)

Vaccini e scuola : tra le novità introdotte dal Ministro Grillo c'è l'autocertificazione : A quasi un mese di distanza dall’insediamento del nuovo Governo Lega-Movimento 5 Stelle, torna al centro del dibattito politico il tema dei Vaccini. Sotto l’egida dell’Onorevole pentastellato Giulia Grillo, il Ministero della Salute, infatti, riconquista la scena pubblica silenziosamente abbandonata dopo l’addio dell’ex Ministro Beatrice Lorenzin. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione che attesti le avvenute vaccinazioni è ...

No allo sbarco della Vos Thalassa. Il ministro : «Migranti mettevano a rischio la Vita dell'equipaggio» : L'imbarcazione, battente bandiera italiana, lavora per una piattaforma petrolifera ed è intervenuta per un Sos in acque libiche. I migranti sono stati poi affidati a una nave della Guardia Costiera. Confermato il no allo sbarco

Animali - Ministro Costa : presto il Piano Lupo per eVitare gli abbattimenti : “Il Piano Lupo, che intendo portare prossimamente in Conferenza Stato Regioni escludendo il passaggio tutt’altro che utile sugli abbattimenti selettivi, conterrà le strategie, le misure e le azioni giuste per offrire una risposta concreta anche alle richieste dei territori di governare la coesistenza tra uomo e specie Animali, tutelando economie e la biodiversità“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa: ...

Di Maio sui Vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera"/ Ministro del lavoro insiste su pensioni d'oro : Di Maio sui vitalizi "questa settimana li aboliamo alla Camera": il Ministro del lavoro e dello Sviluppo Economico insiste sulle pensioni d'oro, ultime notizie(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 11:35:00 GMT)

Saviano contro Salvini : "Ministro della malaVita querelami pure"/ 'Dissenso' dello scrittore "Lega come Putin" : Saviano contro Salvini su migranti e fondi Lega: 'Ministro della malavita querelami pure, sei come Putin'. Lo scrittore: 'Lega come la Russia'.

Nube tossica nel Napoletano - il ministro Costa a San Vitaliano : 'Siti stoccaggio diventino sensibili' : Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, è arrivato intorno alle 15.30 nell'area di San Vitaliano, in provincia di Napoli, dove ieri si è sviluppato un incendio di vaste dimensioni in un sito per la ...

Napoli - ecoballe a fuoco in azienda a San Vitaliano. Ministro Costa attiva il Noe : Si tratta dell’ennesimo rogo in un impianto di stoccaggio e riciclo rifiuti. Per questo sull’incendio all’interno dell’azienda Ecologia Bruscino a San Vitaliano (Napoli) indagano i carabinieri. A fuoco le ecoballe all’interno dell’impianto. Sul posto sono presenti 12 squadre dei vigili del fuoco, all’incirca 50 uomini. Le colonne di fumo, altissime, sono visibili da diversi punti. Intervenuta anche la squadra Nbcr dei ...