Visite mediche per CR7

Oggi la Juventus abbraccia Ronaldo : Visite mediche e presentazione : Il grande giorno di Cristiano Ronaldo è Oggi e il posto è il J Medical di via Druento, il luogo scelto per tutte le visite mediche bianconere. Cristiano dovrebbe iniziarle tra le 9.30 e le 11 ed è ...

Chelsea - terminate le Visite mediche di Jorginho : Per Jorginho al Chelsea manca solo l'ufficialità: come riferito da Sky Sport il centrocampista, in arrivo dal Napoli per 65 milioni di euro, ha terminato le visite mediche con i Blues .

Lazio - Felipe Anderson al West Ham per 38 milioni : fissate le Visite mediche : Come riportato da Sky Sport , il presidente Claudio Lotito ha trovato l'accordo col West Ham per chiudere l'affare a 38 milioni di euro . Si chiude dunque dopo cinque anni la storia tra Felipe ...

Lazio - goodbye Felipe Anderson : Visite mediche con il West Ham : Lazio, goodbye Felipe Anderson- Felipe Anderson dice addio alla Lazio e si prepara all’inizio della nuova avventura in Premier League. L’attaccante brasiliano, dopo l’ultima stagione in chiaro scuro in maglia Lazio, ripartirà dal West Ham. Questo ciò che riportano i colleghi di “Sky Sport” AFFARE DA 40 MILIONI: VIA ALLE visite mediche La Lazio, dalla […] L'articolo Lazio, goodbye Felipe Anderson: visite ...

Dall'Inghilterra : 'Jorginho - Visite mediche col Chelsea' : ROMA - Vedi Napoli e poi Londra, almeno nel caso di Jorginho e Sarri. Il centrocampista oggi - secondo l'Evening Standard - sosterrà le visite mediche con il Chelsea, penultimo atto prima della firma ...

Genoa - Visite mediche per Christian Kouame : Neustift - Christian Kouame è pronto a iniziare la sua avventura nel Genoa. L'attaccante ivoriano classe '97, acquistato dal Cittadella , dove invece va l'attaccante Giuseppe Panico, , ha effettuato ...

C'è Claudio Spinelli per il Genoa - giovedì le Visite mediche : Genova - C'è Spinelli per il Genoa , ma non si pensi al rientro in società dell'ex presidente Aldo. Si tratta di Claudio ed è un attaccante argentino . Il club rossoblù lo ha acquistato dal Tigre e ...

Sampdoria - Visite mediche ok per Tavares : ad ore la firma : Secondo quanto riferito da Sky Sport Junior Tavares ha effettuato e superato le visite mediche con la Sampdoria . Il terzino sinistro ormai ex San Paolo firmerà nelle prossime ore il contratto che lo legherà ai doriani.

Lazio - Acerbi è a Roma : domani le Visite mediche : È arrivato a Roma, Francesco Acerbi. Dopo una lunga trattativa con il Sassuolo il difensore centrale è pronto a vivere una nuova avventura con la Lazio. domani mattina le visite mediche, poi il raduno ...

La Juve presenta Cristiano Ronaldo - Visite mediche la prossima settimana : Affare fatto. Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus. Il portoghese lascia il Real Madrid e giocherà nella Vecchia Signora. L’affare

Austria - Visite mediche delle prostitute a spese del Comune di Graz : Le lavoratrici hanno vinto la battaglia legale ingaggiata con l'aiuto di un avvocato sulla scorta di una circolare del ministero della Sanità

Genoa : Visite mediche completate per Romulo : Come riferisce Sky Sport, nella mattinata odierna ha completato le visite mediche il neo-acquisto del Genoa Romulo , pronto ora a raggiungere i compagni nel ritiro di Neustift dopo aver firmato il contratto.

Torino : Visite mediche per Meite - in serata a Bormio con Bremer : Prima Soualiho Meite, poi Bremer. I tifosi del Torino stasera a Bormio potranno già abbracciare i due nuovi acquisti granata. Prima, le cose formali. Il centrocampista francese Meite è già in città ...

La Juve torna al lavoro : raduno e Visite mediche. C'è anche Emre Can : Giornata di visite mediche allo Juventus Center per i giocatori convocati per il raduno dei bianconeri. In prima fila anche Emre Can, nuovo acquisto del club, che in giornata aveva fatto una ...