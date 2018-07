Vincenzo Nibali | Tour de France 2018 | “Dopo nove giorni sono dove volevo essere Froome?

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali a fasi alterne. Bene sugli strappi - guardingo sul pavè. Le Alpi diranno se è da podio : Prima settimana sulla difensiva per Vincenzo Nibali al Tour de France 2018. Alla vigilia della decima frazione lo Squalo è 12° in classifica generale, distante 1’48” dall’attuale maglia gialla Greg Van Avermaet. Il capitano della Bahrain-Merida tallona il diretto rivale Chris Froome in graduatoria, con il britannico avvantaggiato di appena 6 secondi, rimanendo in piena corsa per ottenere la leadership provvisoria sulle Alpi. Il ...

Tour de France 2018 : le pagelle della nona tappa. John Degenkolb torna a trionfare a Roubaix - Vincenzo Nibali si difende bene : nona tappa per il Tour de France 2018: si conclude la prima parte della Grande Boucle con la frazione che è arrivata in quel di Roubaix. Protagonista il pavé: 21.2 chilometri sulle pietre per i corridori, che tra cadute, forature e tantissimi colpi di scena sono riusciti a far divertire il pubblico. A trionfare è stato un super John Degenkolb davanti alla maglia gialla Van Avermaet. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali guardingo sul pavé. Lo Squalo sulla difensiva : C’era tanta attesa attorno a Vincenzo Nibali e alla nona tappa del Tour de France (con 22 chilometri sul pavé), i tifosi italiani sperano in una nuova magia a quattro anni di distanza dallo show che lo Squalo esibì alla Grande Boucle involandosi verso la maglia gialla ma oggi le condizioni erano totalmente differenti: splendeva il sole sulle pietre della Roubaix, la polvere non era lontanamente paragonabile alle difficoltà scaturite a ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Una tappa folle - quanta fatica! Sono stanco ma contento” : C’era tanta attesa per la nona tappa del Tour de France 2018 visti i 22 chilometri di pavé che portavano il plotone a Roubaix, molti si aspettavano di rivivere le emozioni di quattro anni fa quando Vincenzo Nibali fece la differenza in una giornata da lupi e si involò verso la conquista della Grande Boucle. Oggi lo Squalo non ha attaccato ma è sempre rimasto nel gruppo di testa, eccezion fatta per un tratto a metà tappa in seguito una ...

Vittoria di tappa per Antonio Nibali al Tour of Austria - tutta l’emozione di Vincenzo : “mi veniva da ridere” : tutta la gioia di Vincenzo Nibali per la Vittoria al Tour of Austria del fratello minore Antonio Grande gioia, ieri, in casa Nibali: il piccolo della famiglia dei ciclisti messinesi ha trionfato al Tour of Austria, nella dura salita di Sonntaberg. Una gioia immensa per Antonio, ma anche per il fratello maggiore Vincenzo, attualmente impegnato al Tour de France: “vincere non è mai semplice e quella è una corsa molto dura, pianura ...

Ciclismo - la festa in casa Nibali. Antonio : “Ci sono anche io - ci voleva la vittoria”. Vincenzo : “Avvisato con la radio - bellissimo” : festa grande in casa Nibali dopo la prima vittoria da professionista di Antonio che ieri si è imposto nella settima tappa del Giro d’Austria. Il fratello minore di Vincenzo, impegnato al Tour de France dove va a caccia di una nuova apoteosi per bissare il trionfo del 2014, ha conquistato il suo primo successo proprio mentre lo Squalo pedalava nell’infinita frazione della Grande Boucle conclusasi con una volata ben dopo le ore 18.00. ...

Tour de France - Vincenzo Nibali : ‘Lo sforzo è stato violento’ : Se tre anni fa il Mur de Bretagne era stato il primo campanello d’allarme per Vincenzo Nibali in un Tour de France [VIDEO] di alti e bassi, stavolta la breve salita bretone ha dato una risposta molto più confortante. Il fuoriclasse siciliano ha ben pedalato nella sesta tappa del Tour, nonostante un frazionamento del gruppo verso meta' corsa che lo ha costretto ad inre per qualche chilometro. Nel temuto finale invece Nibali è andato molto bene, ...

Giro d'Austria - Antonio Nibali vince una tappa. La gioia del fratello Vincenzo : Il più giovane dei Nibali ha trionfato per distacco nella penultima tappa austriaca. Primo successo da professionista

Classifica Tour de France 2018 : Greg Van Avermaet rafforza la maglia gialla. 16° Vincenzo Nibali a 6? da Froome : Greg Van Avermaet si conferma in maglia gialla al termine della settima tappa del Tour de France 2018. Il Campione Olimpico ha guadagnato tre secondi allo sprint bonus e ha così rafforzato il primo posto in Classifica generale con 6” di margine su Geraint Thomas. Non cambia nulla tra i big che si sono mantenuti nella pancia del gruppo nel corso della frazione più lunga di questa Grande Boucle: distacchi sempre minimi tra Rigoberto Uran, ...

Nibali ha vinto! Strepitoso Antonio al Giro d’Austria - primo trionfo da pro per il fratello di Vincenzo : Nibali ha vinto! Non Vincenzo, impegnato al Tour de France dove sta lottando per la maglia gialla (il siciliano sta dimostrando una buona condizione di forma ed è attesissimo per la tappa sul pavé prevista domenica), ma suo fratello Antonio che oggi ha conquistato il primo successo da professionista. Il 25enne, tra i pro dal 2015, in queste stagioni si è sempre distinto per la caparbietà e per il cuore che è solito mettere in ogni gara, ha ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Uno strappo tra la vita e la morte. Ho lottato e sono rimasto lì” : Vincenzo Nibali può sorridere al termine della sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al temibile Mur de Bretagne. Uno strappo secco di 2 km al 7% di pendenza media, con punte del 9%, di certo non ideale per le caratteristiche fisiche del campione siciliano, straordinario fondista ma poco incline ad arrivi così esplosivi. Oggi il capitano della Bahrein Merida doveva cercare di limitare i danni. Non solo non ha perso nulla da ...

Tour de France 2018 - la classifica dei favoriti : Uran in testa - Vincenzo Nibali a 6” da Froome - bene Porte e Valverde : Non sono mancati gli scossoni nella sesta tappa del Tour de France 2018. La frazione che conduceva il gruppo in cima al Mur de Bretagne ha riscritto la classifica generale per quanto riguarda i big, i favoriti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Tom Dumoulin e Romain Bardet hanno infatti pagato a caro prezzo una foratura, dunque ora il migliore è Rigoberto Uran con 6 secondi di vantaggio su Alejandro Valverde (che ha preso ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali deve difendersi sul Mur de Bretagne. Obiettivo limitare i danni su un arrivo troppo esplosivo per lo Squalo : Ancora con il coltello tra i denti, ancora cercando di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ancora dando l’anima per non perdere terreno e per restare in corsa, ancora contro tutto tutti. Vincenzo Nibali deve correre sulla difensiva nella tappa odierna al Tour de France: la frazione che si concluderà sul Mur de Bretagne non sembra essere congeniale alle caratteristiche dello Squalo che rischia di soffrire quello strappo insidioso, ...