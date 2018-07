Vigili del Fuoco | ancora niente convenzione con la Regione Basilicata

Ecco le offerte Amazon alla Vigilia del Prime Day! : Ecco le offerte Amazon del giorno, un articolo in continuo aggiornamento dove potrete usufruire degli imperdibili sconti Amazon! Ah, e non dimenticate le esclusive offerte Amazon della settimana! E se ciò non bastasse, date una bella occhiata alla nostra sezione offerte dove troverete le migliori offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Ma non perdiamo altro tempo, Ecco tutte le migliori offerte di oggi! Volete uno Xiaomi Roborock Mi Robot ...

Bologna : escursionista ferito soccorso dai Vigili del fuoco : Ieri pomeriggio, poco dopo le 16, un escursionista ferito è stato soccorso dai vigili del fuoco a Castel di Casio, sull’Appennino Bolognese. L’uomo si trovava nei pressi del Lago di Suviana, in un’area difficile da raggiungere. L’intervento è stato eseguito dai vigili del fuoco di Gaggio Montano che per recuperarlo si sono serviti di un elicottero: lo hanno assicurato a una barella tramite un’imbracatura e poi lo ...

Galles - a 10 anni scrive ai Vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio : “Fate un lavoro stupefacente” : Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” Attraverso i social network la piccola Kelcea ha fatto arrivare ai pompieri che hanno operato nella Valle del Rheidol il suo speciale grazie Continua a leggere L'articolo Galles, a 10 anni scrive ai vigili del fuoco che salvano la sua casa dall’incendio: “Fate un lavoro stupefacente” proviene da ...

Tour de France - nuovi scossoni in classifica generale alla Vigilia di una tappa dal sapore leggendario sul pavè della Roubaix nel giorno della finale Mondiale Francia-Croazia : Tour de France, ecco la nuova classifica generale alla vigilia della tappa sul pavè della Roubaix L’ottava tappa del Tour de France con l’arrivo a Amiens Métropole s’è conclusa con la doppietta in volata dell’olandese Dylan Gronewegen, che in un parterre deluxe ha anticipato sulla linea del traguardo niente popò di meno che – in ordine – Greipel, Gaviria e Sagan. Il campione del mondo slovacco si ...

Incendi - rogo nella Pineta di Castel Fusano : Vigili del Fuoco al lavoro : Due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo nella Pineta di Castel Fusano (a Castel Porziano, all’altezza della pista ciclabile) per Incendio della macchia mediterranea. Sul posto due autobotti, un elicottero della Regione Lazio e moduli della Protezione civile. L'articolo Incendi, rogo nella Pineta di Castel Fusano: Vigili del Fuoco al lavoro sembra essere il primo su Meteo Web.

Bimba scrive ai Vigili del fuoco che salvano la sua casa dall'incendio : "Fate un lavoro fantastico" : "Vorrei dire grazie... Scommetto che è difficile lavorare con questo caldo, ma ciò non vi impedisce di fare un lavoro fantastico". A dieci anni ha chiesto aiuto alla mamma per fare arrivare il suo speciale ringraziamento a...

Per più di un'ora fermi in treno - in 180 soccorsi dai Vigili del fuoco : Arezzo, 13 luglio 2018 - Per più di u n'ora un intercity è rimasto fermo un chilometro prima della stazione di Castiglion Fiorentino per un guasto elettrico. All'interno, 180 persone, ma sembra che ...

Multe distrutte in cambio di favori - comandante dei Vigili del Sulcis ai domiciliari : Costringeva alcuni commercianti a consegnargli merce che poi non pagava, usava l’auto di servizio fuori gli orari di lavoro e contravvenzioni al codice della strada finivano nel cestino in cambio di favori. Erano questi i comportamenti, secondo la procura di Cagliari, del comandante della polizia municipale di Portoscuso nel Sulcis Iglesiente. Ed è per questo che il gip ha disposto gli arresti domiciliari per concussione, truffa aggravata, ...

Mondiali Russia 2018 - che esempio dai Vigili del Fuoco della Croazia : altro che “patatine e fruttini” [VIDEO] : Mentre il mondo osserva il viaggio della Croazia in questi Mondiali, un video che mostra alcuni Vigili del Fuoco croati seguire il torneo sta spopolando sui social. I Vigili del Fuoco di Zagabria hanno riferito che ci sono stati una serie di incendi “causati dai fuochi d’artificio durante il torneo”. Un portavoce ha dichiarato che il video è stato creato per sottolineare la protezione antincendi durante l’evento sportivo come parte della ...

Maltempo - rami in strada per la pioggia : interventi dei Vigili del Fuoco a Jesi : Circa 20 minuti di pioggia molto intensa nello Jesino sono stati sufficienti per danneggiare nel pomeriggio alcuni alberi e piante nella zona: molti rami sono finiti sulla sede stradale e i Vigili del Fuoco hanno compiuto diversi interventi per liberare carreggiate. L'articolo Maltempo, rami in strada per la pioggia: interventi dei Vigili del Fuoco a Jesi sembra essere il primo su Meteo Web.

SALUZZO/ Coniglietto cade in un canale : salvato dai Vigili del fuoco : Ancora un animale salvato dai vigili del fuoco del Cuneese. I pompieri infatti sono intervenuti a SALUZZO in via Mattatoio, intorno alle 16,30 per soccorrere un Coniglietto da compagnia finito in un ...

Roma : cadavere di un uomo recuperato dai Vigili del Fuoco nel Tevere : Il corpo di un uomo è stato avvistato intorno alle 14 sul fiume Tevere, all’altezza del punto di affluenza con l’Aniene, nei pressi di via del Foro Italico. Per il recupero è subito giunta sul posto una squadra del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Roma. Il corpo dell’uomo, di cui non si conoscono le generalità, probabilmente era in acqua da alcuni giorni ed e’ stato consegnato alle autorità ...

MotoGp – Valentino Rossi verso il Sachsenring : le sensazioni del Dottore alla Vigilia del Gp di Germania : Valentino Rossi pronto per il Sachsenring: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Germania Il Sachsenring apre le porte ai campioni della MotoGp per il nono appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote sono pronti per affrontare un nuovo weekend di gara, in Germania, prima di una breve pausa estiva che li terrà lontani dai circuiti per poco più di due settimane. Reduci dalla splendida gara di Assen, i piloti della ...