Video/ Francia-Croazia (4-2) : highlights e gol della partita (finale Mondiali 2018) : Video Francia Croazia (risultato finale 4-2): gli highlights e i gol della finale dei Mondiali 2018. Allo stadio Luzhniky di Mosca si è giocata la partita per il titolo in Coppa del Mondo(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 03:06:00 GMT)

Francia campione del mondo - l'inviato di France 24 'assalito' dai tifosi (Video) : I Mondiali di calcio si sono appena conclusi con la vittoria della nazionale Francese su quella croata. Gli occhi del mondo erano tutti puntati su Mosca e sull'atto finale del torneo, compresi evidentemente quelli mediatici, dai canali nazionali Francesi e croati che hanno seguito con un occhio di riguardo particolare l'evento.Abbiamo conosciuto bene l'eco mediatico di una finale di calcio, quindi l'attenzione che viene dedicata e come si ...

Mondiali 2018 – ‘Russia o Coca Cola?’ - la strana domanda di Pitana ai capitani di Francia e Croazia è già virale [Video] : Il direttore di gara argentino ha usato una formula particolare per assegnare palla o campo, una domanda che ha fatto subito il giro del web Di solito la scelta è tra palla o campo, quando l’arbitro però è l’argentino Nestor Pitana la situazione cambia eccome. Ne sanno qualcosa Lloris e Modric, capitani di Francia e Croazia che, a pochi minuti dal calcio d’inizio della finale Mondiale di Russia 2018, si sono sentiti ...

La Francia alza la coppa più bella - Lloris come Cannavaro : è una festa incredibile a Mosca [Video] : La Francia vince i Mondiali di Russia 2018 e alza la coppa più bella al cielo, le immagini della premiazione della Nazionale di Deschamps La Francia vince contro la Croazia il match più importante dell’anno e trionfa ai Mondiali di Russia 2018. La Nazionale di Deschamps, che ha trionfato con un risultato di 4-2, ha l’onore di alzare la coppa del mondo al cielo, proprio come Cannavaro fece nel 2006 a Berlino. È il portiere ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia è campione del mondo : ai piedi della Tour Eiffel tifosi in delirio [Video] : tifosi pazzi di gioia ai piedi della Tour Eiffel dopo la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 La Francia è campione del mondo! Nella finale di questo pomeriggio, ai Mondiali di Russia 2018, contro la Croazia, i Bleus hanno avuto la meglio, trionfando col punteggio di 4-2. A Mosca i francesi sono pazzi di gioia, ma anche i tifosi rimasti in patria fanno una gran festa. Ai piedi della Tour Eiffel, infatti, è iniziato il party ...

La Francia ha vinto i Mondiali 2018/ Video - “siamo campioni” : esultanza sfrenata di Macron - festa a Parigi : La Francia ha vinto i Mondiali: Video, “siamo campioni”. esultanza sfrenata di Macron, festa a Parigi dove risuona ad ogni angolo di strada l'inno nazionale, la Marsigliese(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 19:36:00 GMT)

Francia - ASSURDO errore dei due motociclisti durante parata presa della bastiglia (Video) : presa bastiglia, incidente moto e gaffe a parata 14 luglio/ Video, l’irritazione di Macron: l’uomo dei simboli Il momento della caduta dei due motociclisti durante la parata – Youtube Mettete la Festa Nazionale francese, un 14 luglio che da quelle parti non può essere mai un giorno come un altro: d’altronde si celebra la presa della bastiglia, una sorta di atto costitutivo per la nazione. Aggiungeteci il presidente ...

Diretta/ Francia-Croazia Finale Mondiali 2018 (risultato 4-2) streaming Video : bleus sul tetto del mondo : Diretta Francia Croazia streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, Finale dei Mondiali 2018 (oggi 15 luglio)(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 18:46:00 GMT)

Video Kylian Mbappé mette il sigillo - gol stellare per il 4-1 : Francia verso la Coppa del Mondo : Kylian Mbappé ha messo il suo sigillo sulla Finale dei Mondiali 2018 di calcio segnando il 4-1 che sostanzialmente ha consegnato la Coppa del Mondo alla Francia, ormai dominatrice sulla Croazia. L’attaccante transalpino ha siglato un gol bellissimo, degna ciliegina su un gran mondiale per questo giovane fenomeno. Di seguito il VIDEO del suo gol in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEL GOL DI ...

Papera Lloris - clamoroso errore del portiere della Francia [Video] : Papera Lloris – Francia e Croazia sono in campo per la finale dei Mondiali in Russia. La squadra di Deschamps passa in vantaggio con un autogol da parte di Mandzukic, reazione immediata della Croazia che trova un gran gol con l’interista Perisic, prima del nuovo vantaggio Francia con Griezmann su calcio di rigore. Poi la Francia si scatena con Pogba e Mbappé, prima del clamoroso errore di Lloris, ne approfitta Mandzukic. Papera ...

Video Magia di Pogba - gol da urlo in Francia-Croazia : sinistro dal limite - 3-1 nella Finale dei Mondiali : Pobga ha segnato un gol meraviglioso in Francia-Croazia, Finale dei Mondiali 2018. La partita è sul 2-1 per i Galletti ma ci pensa l’ex giocatore della Juventus a inventarsi una rete incredibile in coda a un’azione da campione di Mbappé. Il suo destro dal limite viene murato, sulla ribattuta allora va col sinistro e la piazza portando i transalpini sul 3-1. Di seguito il VIDEO del gol di Pogba, il 3-1 di ...

Mondiali Russia 2018 – Discorso chiuso! Pogba-Mbappè - uno due da ko in 5 minuti : è poker Francia [Video] : – Che massacro per la Croazia: Pogba e Mbappè “ipotecano” la vittoria. Le due reti dei francesi Una finale spettacolare, questo pomeriggio, ai Mondiali di Russia 2018: Francia e Croazia stanno dimostrando in campo di essersi meritate di arrivare fino in fondo alla competizione iridata e di giocarsi il titolo mondiale. Una partita lunga, tra gol, tocchi di mano, var e rigori. La Francia, sta piano piano prendendo il largo ...

Mondiali Russia 2018 - invasione di campo durante Francia-Croazia : interviene la polizia e… Lovren! [Video] : Mondiali Russia 2018, invasione di campo pacifica durante la finalissima tra Croazia e Francia, sedata anche grazie a Lovren La Croazia è sotto nel punteggio per 2-1 nella finale dei Mondiali russi contro la Francia. durante il secondo tempo la squadra di Mandzukic e soci è partita all’assalto della porta di Lloris, ma ad un certo punto è stata interrotta da un’invasione di campo pacifica che ha costretto l’arbitro Pitana ...