Video Djokovic Anderson 6-2 6-2 7-6 | gli highlights della finale Wimbledon 2018

Wimbledon – Djokovic tiene fede alla tradizione : dopo la vittoria Nole mangia l’erba del centrale [ Video ] : dopo aver battuto Anderson nella finale di Wimbledon , Novak Djokovic ha mantenuto fede alla tradizione , mangia ndo l’erba del campo centrale Il pomeriggio di Wimbledon segna il ritorno al top di Novak Djokovic ! Il campione serbo batte Anderson in 3 set e conquista il suo quarto trofeo dello Slam britannico. Come da tradizione , Novak Djokovic si è soffermato a mangia re qualche filo d’erba del glorioso campo centrale di Wimbledon , ...

Video Highlights Finale Wimbledon 2018 - Novak Djokovic torna al successo! Nole batte Kevin Anderson : Novak Djokovic ha vinto Wimbledon 2018 sconfiggendo Kevin Anderson in una Finale a senso unico. Il serbo ha conquistato lo Slam sull’erba londinese per la quarta volta nella sua carriera ed è così tornato ai vertici dopo due anni molto difficili a causa di problemi fisici. Oggi Nole ha saputo sconfiggere il coriaceo sudafricano dopo aver giù battuto Rafael Nadal in semiFinale. Di seguito il VIDEO con gli higlights di Djokovic-Anderson, ...