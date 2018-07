Vertice Trump-Putin a Helsinki | Andare d' accordo con la Russia è una cosa ...

Vertice di Helsinki - Putin : “Nessuna ingerenza nel voto Usa”. Trump : Russiagate una farsa : «L’inchiesta sul Russiagate è stata un disastro, ci ha tenuto separati, è una farsa. Ancora dobbiamo trovare le prove. È stata una campagna elettorale onesta. Ho battuto correttamente Hillary. Il Russiagate ha messo in difficoltà le relazioni delle due più importanti potenze nucleari». La dichiarazione di Donald Trump nel mezzo della conferenza st...

Putin-Trump - Vertice di oltre due ore a Helsinki : “Inizio molto buono” : Putin-Trump, vertice di oltre due ore a Helsinki: “Inizio molto buono” Putin-Trump, vertice di oltre due ore a Helsinki: “Inizio molto buono” Continua a leggere L'articolo Putin-Trump, vertice di oltre due ore a Helsinki: “Inizio molto buono” proviene da NewsGo.

Vertice di Helsinki - Putin : “Nessuna ingerenza nel voto Usa”. Trump : corro rischio politico per pace : Pochi sorrisi, ma grandi attestati di stima, promesse e strette di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Helsinki, durato 2 ore e 10 minuti, molto più di quanto previsto. «Ci sono stati dei momenti complicati nelle relazioni Usa-Russia, e questo ha contribuito a creare un’atmosfera tesa, ma dobbiamo lasciare alle sp...

Al via il Vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Helsinki - via al Vertice Trump-Putin : «É il momento di parlarci sul serio» Donald : «Inizio molto buono» : Dalla sua entrata in carica, ne sono stati vittima quasi tutti i potenti del mondo: dalla Regina Elisabetta a Papa Francesco alla cancelliera Angela Merkel. Intanto centinaia di manifestanti stanno ...

Faccia a faccia tra Trump e Putin - Helsinki blindata per il superVertice. «Parliamoci sul serio» : faccia a faccia da oltre due ore tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. Lo ha detto un funzionario finlandese citato dall'AP. La durata prevista era di 90 minuti. Nella stanza con i due...

Faccia a faccia tra Trump e Putin - Helsinki blindata per il superVertice. «Parliamoci sul serio» : faccia a faccia da oltre due ore tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. Lo ha detto un funzionario finlandese citato dall'AP. La durata prevista era di 90 minuti. Nella stanza con i due...

Al via il Vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d'accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in ...

Al via il Vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Non chiamatelo summit, aveva detto l’ambasciatore americano a Mosca, Jon Huntsman, per smorzare la risonanza creata attorno al primo vero incontro bilaterale tra Donald Trump e...

Trump e Putin si stringono la mano. Al via il Vertice di Helsinki. «Il mondo ci sta osservando» : «Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin. «Non siamo andati molto d'accordo negli...

Trump e Putin si stringono la mano. Al via il Vertice di Helsinki. «Il mondo ci sta osservando» : «Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin. «Non siamo andati molto d'accordo negli...

Trump-Putin - Vertice a Helsinki. Il presidente Usa : "Spero in relazioni straordinarie" : Sul tavolo diversi nodi, dalla Siria al Russiagate. Trump: "Voglio un buon rapporto con Putin, il mondo ci guarda"

Helsinki - via a Vertice Putin-Trump : “Il mondo ci sta guardando” : Helsinki, via a vertice Putin-Trump: “Il mondo ci sta guardando” Helsinki, via a vertice Putin-Trump: “Il mondo ci sta guardando” Continua a leggere L'articolo Helsinki, via a vertice Putin-Trump: “Il mondo ci sta guardando” proviene da NewsGo.

Trump-Putin - al via il Vertice di Helsinki. Il presidente Usa : «Il mondo ci sta osservando» : «Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin. «Non siamo andati molto d'accordo negli...