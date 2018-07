Verbano-Cusio-Ossola dal Piemonte alla Lombardia | la Cassazione dà l’ok al referendum sul

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 luglio 2018) Saranno i cittadini dela decidere se la loro Provincia dal 2019 farà ancora parte del(come successo dal 1992 e ancora prima come parte della provincia di Novara) o se integrare la Regione, diventandone la tredicesima amministrazione provinciale. Il via libera è arrivato nei giorni scorsi dCorte diche ha dichiarato legittimo ila sostegno del cambio di Regione della piccola provincia che conta circa 160mila abitanti su un territorio – nel Nord Est del, ai confini con la Svizzera – di 2260 chilometri quadrati. La pronuncia della Suprema Corte è l’ultimo atto dell’iter iniziato nel 2017 quando iniziò la raccolta firme (arrivata oltre quota 5mila) dei promotori, l’ex senatore Valter Zanetta e il consigliere provinciale Luigi Spadone. Ora, dopo che già erano arrivati il via libera ...