: New post: 'Varese, busta con proiettili alla Lega ' - Le_Valentinois7 : New post: 'Varese, busta con proiettili alla Lega ' - PaoloDelFattore : RT @FontanaPres: Alla sede della #Lega di #Varese recapitata una lettera contenente #proiettili. Nelle stesse ore comparsi a Torino disegni… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Milano, 16 lug. (AdnKronos) – “Ennesimo atto intimidatorio contro la, ieri a, dove è stata inviata una letteranostra locale sezione, la storica sezione di piazza Podestà, con bossoli e”. Lo denuncia Paolo Grimoldi, segretario dellaLombarda e deputato della , che aggiunge: “Un episodio analogo, nella stessa sede, era accaduto anche un anno fa”.“Da tempo – spiega Grimoldi – denunciamo il clima di pesante intimidazione intorno al nostro movimento in Lombardia: nell’ultimo biennio sono state aggredite e danneggiate numerose nostre sezioni in tutto il territorio lombardo, il tutto nel più totale silenzio del Pd e dsinistra”. Per questo “chiediamo a tutte le forze politiche di stigmatizzare questi continui episodi di violenza di cui siamo vittime: perché il silenzio rimbomba ed è complice ...