Vanessa D' Angeli Il pubblico è già rimasto rapito dal suo sguardo magnetico Temptation

Chi è Vanessa D’Angeli? La riccia e bionda tentatrice di Temptation Island protagonista del reality [GALLERY] : Vanessa D’Angeli è una delle sexy protagoniste di Temptation Island 6, la bella tentatrice abita a Pescara e si fa notare per la sua chioma bionda riccia Vanessa D’Angeli è una delle più belle tentatrici di questa edizione di Temptation Island. La ragazza si è fatta notare subito per la sua chioma riccia e bionda e per il suo corpo da urlo. Alta e formosa, la giovane ragazza è originaria di Ferentino, ma vive a Pescara dove fa ...