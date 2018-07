Vacanze da incubo | boom di reclami | +85% | | come ottenere i rimborsi

quotidiano

: Preparare la valigia dei bambini è il vostro peggior incubo ??? Niente paura, vi viene in aiuto Daniela Faggion autr… - modroman : Preparare la valigia dei bambini è il vostro peggior incubo ??? Niente paura, vi viene in aiuto Daniela Faggion autr… - AvvBERNARDO : @CarloCalenda Egr. dott Calenda Nel PD ci vuole Cannavacciuolo, esperto in 'CUCINE DA INCUBO' per risanare le male… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ferie rovinate, partenze cancellate e bagagli smarriti: la guida per gli indennizzi. I turisti lasciano 5 miliardi alle compagnie aeree perché non conoscono la legge. Disagi negli alberghi, in media ...