Usa | polizia | “Video mostra che l’uomo ucciso a Chicago era armato”

Usa - violenze e proteste : oltre 500 persone uccise nel 2018 da polizia - : L'ultimo caso è quello di un uomo morto durante un controllo a Chicago . Ma non è la prima volta che episodi del genere provochino manifestazioni e scontri con gli agenti. Nel 2014, migliaia di ...

Usa - uomo ucciso da polizia : proteste a Chicago - : Un agente avrebbe sparato a un uomo che aveva fatto resistenza a un controllo e che sarebbe stato armato. Dopo l'omicidio la folla ha invaso le strade: scontri tra manifestanti e forze dell'ordine

MIGRANTI - DICIOTTI VERSO TRAPANI : POLIZIA A BORDO/ Ultime notizie - niente arresto per i due accUsati : La nave DICIOTTI con a BORDO 67 MIGRANTI VERSO il porto di TRAPANI: Salvini non molla la presa e chiede nomi e cognomi dei "violenti dirottatori". Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:40:00 GMT)

Polizia - controlli antidroga in due sale giochi di RagUsa : La Polizia di Stato effettua controlli in due sale giochi di Ragusa. Nessuno degli avventori minorenni era in possesso di droga.

Tre truffatori scoperti dalla Polizia a RagUsa : La Polizia di Stato di Ragusa ha smascherato tre truffatori autori di due delle truffe più classiche: truffa dello specchietto e finta vendita on line

La polizia italiana è autorizzata a Usare i taser. Per ora in queste 11 città : Parte la sperimentazione sul campo dei Taser, le pistole elettriche. Il decreto autorizzativo per l'impiego delle pistole che trasmettono una scarica elettrica con l’obiettivo di immobilizzare una persona è stato firmato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e riguarderà undici città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. La ...

Costretta a mangiare foto dei parenti e dormire in piedi - polizia accUsata : “Non l’ha salvata” : La donna era segregata in casa e Costretta a subire ogni tipo di violenza fisica e verbale. La polizia britannica era stata chiamata sul posto diverse volte dai vicini che parlavano di abusi domestici da parte del compagno ma non è mai stato preso alcun provvedimento.Continua a leggere

Usa - polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland : Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland Continua a leggere L'articolo Usa, polizia in sedi media a New York dopo sparatoria nel Maryland proviene da NewsGo.

Usa.Polizia : sparatoria "attacco mirato" : 02.57 "E' stato un attacco mirato al Capitol Gazette" di Annapolis: lo ha detto il capo ad interim della polizia locale, Krampf, in una conferenza stampa di aggiornamento sulla sparatoria al giornale locale della capitale del Maryland. Prima della sparatoria erano state mandate minacce attraverso i social media al giornale, ha detto ancora Krampf, aggiungendo che gli investigatori stanno lavorando per identificare a chi appartiene l'account da ...

Usa - vede bimba di colore vendere acqua per strada : chiama la polizia : Usa, vede bimba di colore vendere acqua per strada: chiama la polizia Il video è stato postato sui social dove si è scatenata la polemica. La donna si è difesa dicendo che non c’è “discriminazione” dietro al suo gesto e che ha solo “finto di chiamare gli agenti” Continua a leggere L'articolo Usa, vede bimba di colore vendere acqua per strada: chiama la polizia proviene da NewsGo.

Migranti - polizia frontiera Usa : per ora stop a tolleranza zero : Il commissario Usa per la dogana e la protezione dei confini, Kevin K. McAleenan, ha ammesso che le autorità hanno abbandonato per ora la politica di "tolleranza zero" verso le famiglie di immigrati ...

Polizia Usa - per ora stop tolleranza zero : McAleenan ha ordinato agli agenti di frontiera di non segnalare le famiglie al dipartimento di giustizia finché le due agenzie non concorderanno una politica che consenta ai genitori di essere ...

L’ONU ha accUsato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi : Con operazioni nelle periferie delle città che servivano al governo per dimostrare presunti risultati nella lotta al crimine The post L’ONU ha accusato la polizia del Venezuela di centinaia di omicidi appeared first on Il Post.