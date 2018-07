Usa | la manovra incredibile del CH-47 Chinook Video | pinnacle landing per

Usa - clamorosa manovra del CH-47 Chinook : l’elicottero “abbraccia” la montagna per il salvataggio [VIDEO] : L’incredibile manovra di salvataggio effettuata dal gigantesco elicottero militare prende il nome di “pinnacle landing” Un incredibile operazione di salvataggio effettuata da un gigantesco aereo militare CH-47 Chinook è stata immortalata in cima al monte Hood, in Oregon (USA). La difficile operazione battezzata “pinnacle landing” si effettua con il già citato elicottero – utilizzato principalmente in missioni di ...