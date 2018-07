USA | giugno in decelerazione per le vendite al dettaglio

USA : prezzi a importazioni -0 - 4% a giugno - sotto attese : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – I prezzi alle importazioni nel mese di giugno negli Stati Uniti sono diminuiti dello 0,4%. Lo rende noto il dipartimento del Lavoro americano. Il dato si confronta con quello del mese precedente che aveva visto un aumento dello 0,9% e delude le attese degli analisti, che non si aspettavano variazioni. A livello annualizzato si evidenzia un incremento del 4,3% su giugno del 2017, in linea con la precedente ...

USA : prezzi a importazioni -0 - 4% a giugno - sotto attese : Milano, 13 lug. (AdnKronos) – I prezzi alle importazioni nel mese di giugno negli Stati Uniti sono diminuiti dello 0,4%. Lo rende noto il dipartimento del Lavoro americano. Il dato si confronta con quello del mese precedente che aveva visto un aumento dello 0,9% e delude le attese degli analisti, che non si aspettavano variazioni. A livello annualizzato si evidenzia un incremento del 4,3% su giugno del 2017, in linea con la ...

Cina : record nel surplus con USA - a giugno 28 - 9 miliardi di dollari : È record a giugno per il surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, che secondo i dati dell'Amministrazione generale delle Dogane diffusi oggi, è arrivato a quota 28,97 miliardi ...

USA - l'inflazione accelera come da attese a giugno : Teleborsa, - A due velocità l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di giugno . Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello ...

USA - l'inflazione accelera come da attese a giugno : A due velocità l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di giugno . Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello 0,1% dopo il +...

USA - in aumento i prezzi alla produzione a giugno : Teleborsa, - In aumento i prezzi praticati all'industria americana nel mese di giugno . Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS,, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3% a livello ...

USA - in aumento i prezzi alla produzione a giugno : In aumento i prezzi praticati all'industria americana nel mese di giugno . Secondo il Dipartimento del Lavoro americano , BLS,, i prezzi alla produzione sono aumentati dello 0,3% a livello ...

Economia USA crea piú posti di lavoro delle attese a giugno - +213 mila - : Nel mese di giugno l' Economia Usa ha crea to nel settore non agricolo 213 mila nuovi posti di lavoro . Un livello superiore alle attese degli analisti che si aspettavano un incremento pari a +195 mila . Si attesta al 4% il ...

Occupazione USA : 213mila nuovi posti di lavoro in giugno : L'economia Usa ha creato 213mila nuovi posti di lavoro in giugno . Lo ha comunicato oggi il dipartimento del lavoro. Le attese degli analisti erano per 200mila. Il tasso di disOccupazione è però salito ...