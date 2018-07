USA | aumentano ancora le scorte industriali a maggio

La minaccia di Trump : USA fuori dalla Nato se gli alleati non aumentano le spese militari : Il presidente Trump minaccia di uscire dalla Nato, perché gli altri alleati non pagano abbastanza. Lo ha rivelato l’agenzia tedesca Dpa, citando fonti non identificate. Poco dopo la Casa Bianca ha convocato i giornalisti al seguito del presidente, per comunicazioni urgenti. Secondo due fonti della Nato citate dalla Reuters il numero uno della Casa...

La minaccia choc di Trump : USA fuori dalla Nato se gli alleati non aumentano le spese militari : Il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di uscire dalla Nato se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. È quanto si è appreso da diverse fonti diplomatiche, come riferiscono le agenzie Dpa e Belga....

USA - le richieste di sussidi alla disoccupazione aumentano oltre le attese : Teleborsa, - aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 23 giugno . I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 227.000 dalle 218.000 mila unità riviste della ...

USA - le richieste di sussidi alla disoccupazione aumentano oltre le attese : aumentano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA nella settimana al 23 giugno . I "claims" sono aumentati di 9.000 unità a 227.000 dalle 218.000 mila unità riviste della settimana ...

Mercati USA : aumentano i fattori di debolezza. Orsi all'erta : La view degli analisti Il colpo di grazia, poi, viene dato il più delle volte da errori di politica, in questo caso rappresentati dalle scelte del presidente Donald Trump reo di aver acceso la ...

USA - aumentano le scorte industriali in aprile : Teleborsa, - Tornano a crescere le scorte di magazzino delle imprese. Secondo il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, gli stoccaggi sono saliti a 1.930 miliardi di dollari dopo il calo dello ...

USA - a San Francisco aumentano le startup di scooter elettrici : Now York, 13 giu. , askanews, A San Francisco aumenta il numero di startup che producono scooter elettrici. La startup Bird sta cercando di arrivare a una valutazione di 2 miliardi di dollari dopo ...

Vaccini : in USA aumentano le “esenzioni non mediche” - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no‘ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine‘. Diciotto Stati ...

Vaccini : negli USA aumentano le ‘esenzioni non mediche’ - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no’ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine’. Diciotto Stati ...

Cina a USA - no accordo se dazi aumentano : 10.52 Qualsiasi accordo con Washington per porre fine alla disputa commerciale"non entrerà in vigore se l'aumento dei dazi Usa proseguirà". E' il monito della Cina dopo nuovi colloqui fra le delegazioni guidate dal ministro del commercio Usa, Ross,e l'alto funzionario del commercio cinese,il vicepremier Liu He. Al centro dei colloqui l'impegno della Cina a limitare il suo surplus commerciale con gli Usa acquistando più beni americani, così da ...

Ricerca : elevati livelli di testosterone aumentano il rischio cardiovascolare in menopaUSA : Una Ricerca pubblicata sul Journal of the American College of Cardiology ha rilevato che il rischio cardiovascolare associato alla menopausa è più alto in presenza di elevati livelli di testosterone (maschile) e bassi livelli di estrogeni (femminili). Lo studio ha coinvolto 2834 donne seguite per oltre 12 anni con visite e analisi periodiche: sono state monitorate ogni 9-12 mesi e sono stati registrati tutti gli eventi cardiovascolari ...

USA - Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza : in Africa aumentano gli aborti clandestini : Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini Dopo la decisione del presidente, in Kenya le donne non hanno più accesso gratuito ai contraccettivi Continua a leggere L'articolo Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini proviene da NewsGo.