Uomo | Macchina | Sistema | Civiltà Olivetti più grande di Jobs

Intervista – Maria Chiara Carrozza : «No all’antagonismo Uomo Macchina : i robot devono competere con i robot - non con gli umani» : Maria Chiara Carrozza è una delle 25 donne riconosciute tra le più influenti nel mondo della robotica: ex Ministro dell’Istruzione, Rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, attualmente professoressa universitaria di bioingegneria industriale e presidente della fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, il suo curriculum non risente della differenza di genere e costituisce un modello di virtù tutto italiano. Oggi alcune riflessioni ...