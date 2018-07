Università per Stranieri | nuovo corso di laurea in Made in Italy Paciullo | ' Promuoviamo

Università : partono le selezioni per il management di Human Technopole : Milano, 16 lug. (AdnKronos) - partono le selezioni per la nomina del responsabile delle operazioni e dei quattro membri del comitato di gestione di Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca multidiscipinare sulle scienze della vita che sta sorgendo a Milano. I membri del comitato di gestione, l

Università : partono le selezioni per il management di Human Technopole (2) : (AdnKronos) – “Come era stato annunciato in occasione dell’insediamento del comitato di sorveglianza e della nomina del direttore -spiega il presidente della Fondazione Human Technopole,’Marco Simoni- lo sviluppo del progetto sta procedendo in modo costante e deciso. L’individuazione del responsabile delle operazioni e dei membri del comitato di gestione ci permetterà di entrare sempre più ...

Università popolare - 60 nuove proposte per il prossimo anno : C'è poi un corso di formazione politica pensato per gli under 35. Spiega Bianco a questo proposito: «Con il percorso "ImpegnativaMente: amministrare la Polis nell'era digitale" abbiamo ideato un vero ...

Il presidente della Camera di Commercio Mario Pozza incontra Raffaele Bonanni per l'Università digitale : E così le aziende possono approfondire temi d'attualità con i master in Economia digitale, di Change management, di Diritto tributario, di Diritto ed Economia delle infrastrutture e dei trasporti, in ...

Agrigento - Vitellaro : «Nuova luce per il Consorzio Universitario - Micari mantenga promesse» : ... commentando la sigla del protocollo d'intesa destinato a regolare i rapporti tra Regione, Università e Consorzi, firmato ieri mattina presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Economia.

Università di Siena - pronti per il nuovo anno accademico : tutte le novità e per la prima volta il corso in Agribusiness : Senza dimenticare le rassegne e gli incontri con personaggi delle professioni, delle imprese, della scienza, della cultura e dello spettacolo, che danno la possibilità di spaziare notevolmente tra i ...

Scuola e Università - il programma di Bussetti : "Nascerà agenzia nazionale per la ricerca" : Il ministro ha presentato in Senato le linee guida. Ci sarà una organizzazione unica per i 22 enti di ricerca. E ha poi ribadito che la "Buona Scuola non sarà stravolta"

ATSC : La Summer School Comunicazione per l'azienda e il commercio torna all'Università di Teramo : A seguire, i docenti del Corso hanno presentato alcuni tra i principali insegnamenti: Comunicazione d'impresa, Sociologia delle organizzazioni, Storia e società del mondo contemporaneo, Idee e ...

University Esport Series : grande successo per l'edizione 2018 del torneo nazionale universitario di League of Legends : L'University Esport Series, il torneo nazionale universitario di League of Legends, in collaborazione con MSI Gaming Italia, CUS Milano / CUS Statale, ha visto scontrarsi tante squadre provenienti da tutta Italia che hanno giocato per portare alla gloria il nome del proprio Ateneo e aggiudicarsi un posto nella competizione europea, University Esports Masters. Lo scorso venerdì 6 luglio, le finali italiane si sono tenute presso l'Università ...

Torino - dagli scantinati dell Università riemergono trenta mummie 'perdute' : C'è chi dice fossero andate perdute, altri semplicemente che erano state dimenticate. La versione ufficiale è che sono sempre state lì e nessuno aveva mai pensato di valorizzarle. Si è risolto solo da ...

Torino - dagli scantinati dell'Università riemergono trenta mummie "perdute" : L'ingente patrimonio di reperti egizi e precolombiani era dimenticato dagli anni 60: riportato alla luce dopo un'ispezione in vista del trasloco del Museo di Antropologia ed Etnografia

Pentathlon - Mondiali universitari Budapest 2018 : splendido argento per l’Italia nel team event alle spalle dell’Egitto : L’Italia ha vinto la medaglia d’argento nel team event dei Mondiali universitari 2018 di Pentathlon moderno in corso di svolgimento a Budapest, in Ungheria. Ottima prova dei nostri Riccardo Agazzotti, Alessandro Colasanti, Emma Rinaudo e Roberto Micheli, che hanno concluso con 1454 punti, alle spalle dell’Egitto a quota 1463 e davanti alla Polonia con 1407. I nostri pentathleti hanno provato fino alla fine a sopravanzare gli ...

