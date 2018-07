Unghie “effetto gelatina” | la nuova tendenza per l’estate 2018

dilei

: “Lo facciamo un bel effetto sirena sulle unghie?” - semblicemendeme : “Lo facciamo un bel effetto sirena sulle unghie?” - Unangolodigioia : L'effetto sfumato sulle nostre unghie è un'ottima idea per nail art veloci e semplici! Vi consiglio di leggere il p… - JeronimoPach3co : @13RomamoR Mai mai mai. Boh. È pieno de cazzari...questi si che fanno l'effetto delle unghie sulla lavagna. -

(Di lunedì 16 luglio 2018) C’è una meravigliosa sensazione che ti pervade dopo che ti sei fatta le. Non solo ti sei coccolata, ma hai un aspetto favoloso. E lo sai. Per essere veramente trendy, poi, quest’estate non puoi lasciarti scappare l’ultimain tema di nail art: leeffetto gelatina. Puoi adottare anche tu senza troppa fatica questa soluzione davvero particolare, che darà un effetto “caramella gommosa” alle tue, utilizzando solo due smalti: il primo glitterato (l’ideale è se i glitter sono grandi, di svariate dimensioni e coloratissimi), il secondo semi-trasparente. Quest’ultimo smalto potrà essere della tonalità di colore che preferisci. Ovviamente potrai procedere all’operazione solo se le tuesaranno perfette: niente pellicine o cuticole, angoli limati in maniera impeccabile e magari un trattamento professionale di ...