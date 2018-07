Una ricerca | false la metà delle macchie di sangue sulla Sindone 

"La Sindone è un falso" : secondo Una ricerca almeno metà delle macchie di sangue sono "irrealistiche" : Pubblicata sul "Journal of forensic sciences", è stata realizzata dall'università di Liverpool e dal Cicap

Falsa almeno metà delle macchie di sangue sulla Sindone. Lo rivela Una ricerca : almeno la metà delle macchie di sangue della Sindone di Torino sarebbe Falsa: solo alcune sarebbero compatibili con la posizione di un uomo crocifisso, ma altre non trovano giustificazione in nessuna posizione del corpo, né sulla croce né nel sepolcro.Lo indicano i dati di una ricerca pubblicata sul Journal of Forensic Sciences. Il lavoro degli esperti è partito da un esperimento che, con le tecniche di medicina ...

Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più secondo Una ricerca : Stando ad un report, Samsung ha guadagnato il primato dei guasti tra gli smartphone Android durante il primo trimestre del 2018 L'articolo Gli smartphone Samsung nel Q1 2018 si sono guastati di più secondo una ricerca proviene da TuttoAndroid.

Smentito il concerto di Fabrizio Moro ad Avezzano : il Comune alla ricerca di Una nuova data : Il concerto di Fabrizio Moro ad Avezzano è stato Smentito. Nessun live in città è in programma per il cantautore romano che, infatti, non ha mai annunciato la data nel suo calendario di concerti. “Al contrario di quanto riportato da alcuni siti web e quotidiani, si specifica che venerdì 10 agosto Fabrizio Moro non si esibirà in piazza Risorgimento ad Avezzano” si legge nella nota stampa divulgata nelle scorse ore in seguito all'annuncio dello ...

Una ricerca Shell sulle emozioni alla guida : Shell ha presentato “Drive On”, una ricerca sulle emozioni e gli stili di guida che contraddistinguono e differenziano gli automobilisti europei. Il progetto ha coinvolto un campione di 9.000 persone, composto da uomini e donne in età compresa tra i 25 e i 45 anni e provenienti da 9 Paesi europei, ovvero: Italia, Regno Unito, […] L'articolo Una ricerca Shell sulle emozioni alla guida sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Hera. A San Pietro in Vincoli lavori in corso per la ricerca di Una nuova sede : ... , che al Call Center , Famiglie 800.999.500 e Aziende 800.999.700 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22; sabato dalle 8 alle 18 gratuiti sia da rete fissa che rete mobile, Cronaca , Info utili

Una ricerca svela il segreto dei Pico della Mirandola dotati di una memoria eccezionale : Roma - Gli scienziati hanno messo sotto osservazione otto persone dotate di memoria eccezionale per capire come funziona la loro mente. I Pico della Mirandola si sono sottoposti a diverse sedute. ...

MACGYVER 2/ Anticipazioni episodi 4 luglio : missione nell'Oceano Artico su Una nave da ricerca... : MACGYVER 2, Anticipazioni 4 luglio: Impara l'arte e Ferite del passato sono i titoli degli episodi in onda alle 21.20 su Raidue. Una scoperta mette in allerta Mac.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:15:00 GMT)

La ricerca di Tullio De Mauro sulle parole conosciute dai ginnasiali è Una bufala? : Online si trova riportata centinaia di volte: Tullio De Mauro nel '76 avrebbe condotto una ricerca sul lessico degli iscritti al ginnasio, secondo cui questi avrebbero conosciuto 1600 parole. Nel '96 sarebbe seguita una seconda rilevazione, e il numero di parole conosciute sarebbe crollato fra le 600 e le 700. Vediamo da dove salta fuori questa affermazione, perché è la solita esagerazione che vuole denigrare le nuove generazioni, e quante sono ...

Sembra assurdo - ma a 105 anni il rischio di morire cresce meno che a 75. Una ricerca : Fino all'età di 80 anni circa il rischio di mortalità aumenta, ma poi decelera fino a raggiungere un livello costante dopo i 105 anni. Il rischio di mortalità diminuisce nel tempo anche a queste età estreme. Quindi, se esiste un limite alla longevità, questo non è stato ancora raggiunto. Sono le conclusioni di uno studio condotto da ricercatori delle università La Sapienza, Roma Tre, Berkeley ...

