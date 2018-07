Una Ducati Scrambler in regalo con Old Wild West e Red Bull

Lorenzo - Ducati Una sfida incompiuta : Jorge Lorenzo, in un'intervista esclusiva a Sky Sport, ha parlato così del rapporto controverso con la moto di Borgo Panigale, che nel 2019 lascerà per passare alla Honda. "Negli ultimi anni ho avuto ...

Valentino Rossi - GP Olanda 2018 : “Una prima fila speciale. Siamo indietro nell’elettronica rispetto a Ducati e a Honda” : Un time-attack a dir poco appassionante quello del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Nella “Cattedrale del Motociclismo“, ad Assen, Valentino Rossi sa sempre andare decisamente forte e le 10 vittorie in carriera parlano chiaro. Nelle qualifiche odierne il “Dottore” ha ottenuto il terzo tempo a 59 millesimi dall’autore della pole position Marc Marquez. Una prestazione frutto di una ...

Superbike - Chaz Davies porta la Ducati sul podio anche in Gara-2 a LagUna Seca : caduta per Melandri : Chaz Davies chiude al secondo posto Gara-2 a Laguna Seca, niente da fare per Melandri, caduto in curva 5 Il team Aruba.it Racing – Ducati è salito nuovamente sul podio in Gara 2 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, con un altro secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese è scattato bene dalla terza fila, recuperando subito posizioni. Dopo alcuni momenti concitati nelle fasi ...

Superbike : Aruba.it Racing – Ducati sul podio in Gara 1 a LagUna Seca con Davies - Melandri quinto in rimonta : All’ottavo appuntamento con il Campionato Mondiale di Superbike il team Aruba.it Racing – Ducati protagonista Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Laguna Seca (Stati Uniti), teatro dell’ottavo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese, autore della pole position, è stato protagonista di un’ottima partenza ed ha siglato il giro veloce al ...

Superbike LagUna Seca : pole di Davies su Ducati - Rea è 3° : Laguna Seca - Chaz Davies è in pole in vista di Gara 1. Il pilota della Ducati, che ha fatto segnare il tempo di 1:22.282, condividerà la prima fila con le due Kawasaki di Sykes e Rea, rallentati nel ...

Superbike Ducati - Melandri : «Possiamo essere molto veloci anche a LagUna Seca» : TORINO - La Ducati è tornata dalla trasferta di Brno con qualche certezza in più rispetto al disastro di Donington. In Repubblica Ceca è stato soprattutto Marco Melandri a mostrarsi competitivo, con ...

MotoGp Ducati - Petrucci : «Ho subito Una lesione al piede - ma nulla di grave» : ROMA - Danilo Petrucci è tornato a casa dalla trasferta catalana con qualche acciacco in più, dopo la caduta rimediata nella giornata di test. Il pilota ternano ai microfoni di Sky Sport ha parlato delle sue condizioni: ' Stavamo provando un forcellone nuovo, ero già al sesto o settimo giro che lo utilizzavo, e stavo cercando di migliorare un po'. Però purtroppo sono scivolato ...

MotoGp – Ora è ufficiale : Jack Miller nel 2019 sarà in sella ad Una Ducati Pramac : Jack Miller sarà per un altro anno un pilota della Ducati Pramac, firmato il rinnovo di contratto con il team di Francesco Guidotti Jack Miller sarà anche nel 2019 un pilota della Ducati Pramac e come Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci (del team ufficiale) siederà in sella alla Desmosedici GP 19. Un bel salto di qualità per l’inglese, che con la dipartita di Petrux, diventa il pilota di punta del team di Francesco Guidotti. Miller, che ...

MotoGp – Terminate le FP1 a Barcellona : Valentino Rossi è Una furia - le Ducati lo braccano [FOTO] : Termina la prima sessione di prove libere sul circuito di Barcellona, il più veloce è Valentino Rossi, seguito dalle Ducati di Dovizioso e Lorenzo Comincia benissimo il fine settimana di Barcellona per Valentino Rossi, il Dottore chiude al comando la prima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò fermando il crono sull’1:39.456. Una prestazione che fa sorridere l’intero team Yamaha, visto anche il gap di tre decimi rifilato ...

MotoGP - GP Catalogna 2018 : Jorge Lorenzo e Ducati separati in casa. Una minaccia interna per Andrea Dovizioso? : Il Motomondiale torna in Spagna per il GP di Catalogna. Barcellona sarà una tappa cruciale: Marc Marquez è reduce dallo zero del Mugello che ha riaperto la corsa per il titolo, che sembrava già nelle mani dello spagnolo. Ma la prossima gara sarà speciale anche per un altro pilota iberico, Jorge Lorenzo. Barcellona, infatti, sarà il primo appuntamento che il maiorchino correrà da “separato in casa” con la Ducati. Le speculazioni sul ...

JORGE LORENZO VA ALLA HONDA/ Addio Ducati - biennale da 4 milioni a stagione : ma è Una "quinta" scelta... : JORGE LORENZO va ALLA HONDA: colpo della casa giapponese. L'ex iridato lascia la Ducati: i dettagli del contratto e i retroscena sulla trattativa. Intanto Pedrosa lascia la HONDA..(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 17:46:00 GMT)

MotoGp – La Ducati è Una furia dopo il Mugello - Ciabatti duro contro Marquez e la Direzione Gara : “se fosse successo con Valentino…” : Paolo Ciabatti non accetta il comportamento della Direzione Gara durante la Gara del Mugello: il direttore sportivo Ducati senza peli sulla lingua-- La Gara del Mugello ha regalato tante emozioni, gioie e delusioni. In Casa Ducati è festa per la doppietta rossa e per la prima vittoria di Jorge Lorenzo, seguito sul podio da Andrea Dovizioso che ha guadagnato punti preziosi su Marc Marquez in classifica, ma rimane un po’ di amaro in bocca per il ...