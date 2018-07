Una donna russa è stata arrestata negli Stati Uniti con l’accusa di spionaggio

"Ha interferito nelle elezioni americane". A Washington arrestata per spionaggio Una donna russa : Una donna russa di 29 anni è stata arrestata per cospirazione con l'obiettivo di influenzare le elezioni presidenziali americane, coltivando rapporti con lobby influenti come quella delle armi, la National Rifle Association (Nra). La donna, Maria Butina è stata arrestata domenica scorsa a Washington, secondo quanto reso noto dal dipartimento di Giustizia Usa. E' accusata di aver agito come un agente del Cremlino "instaurando ...

Padova : soccorsa Una donna finita in una roggia con l'auto a Piazzola sul Brenta : Padova, 16 lug. (AdnKronos) - Poco dopo le 13.35, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Risorgimento in località Presina a Piazzola sul Brenta (Pd) per soccorrere una donna finita con l’automobile dentro alla roggia Contarina. Tre persone, i quali hanno assistito alla perdita controllo della ve

Milano - donna rapinata mentre tenta Una truffa milionaria : la banda si spaccia per la polizia - ma il bottino è in euro falsi : Voleva mettere in atto una truffa milionaria, ma è stata rapinata proprio mentre era in procinto di compierla. È quanto successo sabato pomeriggio nella meeting room dell’Hotel Hilton di via Galvani, a Milano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, una donna francese stava mettendo in atto la ‘Rip Deal’ – una truffa che consiste nell’inserire una fila di banconote vere in un borsone che appena sotto ne ...

Donna uccisa a coltellate a Pesaro - l’assassino ha confessato : massacrata per Una frase offensiva : Donna uccisa a coltellate a Pesaro, l’assassino ha confessato: massacrata per una frase offensiva Donna uccisa a coltellate a Pesaro, l’assassino ha confessato: massacrata per una frase offensiva Continua a leggere L'articolo Donna uccisa a coltellate a Pesaro, l’assassino ha confessato: massacrata per una frase offensiva proviene da NewsGo.

Turista in gita a Siena scompare : paura per Una donna : Turista giapponese scomparsa in Piazza del Campo, ritrovata dalla polizia a Fiumicino . Finisce bene la disavventura per una donna di 58 anni che aveva raggiunta l'Italia da qualche giorno per ...

Donna uccisa a coltellate a Pesaro - l’assassino ha confessato : massacrata per Una frase offensiva : Donna uccisa a coltellate a Pesaro, l’assassino ha confessato: massacrata per una frase offensiva Donna uccisa a coltellate a Pesaro, l’assassino ha confessato: massacrata per una frase offensiva Continua a leggere L'articolo Donna uccisa a coltellate a Pesaro, l’assassino ha confessato: massacrata per una frase offensiva proviene da NewsGo.

CHICAGO - AGENTE UCCIDE UOMO IN STRADA/ Video ultime notizie - è stata Una donna a sparare? : CHICAGO, AGENTE UCCIDE UOMO in STRADA. Video ultime notizie, folla inferocita: proteste, feriti e arresti. E' accaduto nelle scorse ore nella città ventosa, Stati Uniti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:40:00 GMT)

Auto fuori controllo sulla superstrada - un uomo e Una donna in ospedale : BRINDISI - Momenti di paura intorno alle 22 di sabato 14 luglio sulla strada statale 7 , Brindisi-Taranto, dove una Lancia Y è finita contro il guardrail. A bordo c'era una coppia. L'incidente si è ...

Miss Universo - Una donna transgender in concorso : La spagnola Angela Ponce in gara dopo aver vinto Miss Spagna: «Sono una ragazza come le altre». La bellezza, lo sport, il cinema: sono sempre di più i corpi che sfidano la divisione binaria ta i generi

Pesaro - donna picchiata e uccisa in casa con Una coltellata al collo : A scoprire il corpo di Sabrina Malipiero, 52 anni, è stato il figlio maggiore. La vittima, da anni separata dal marito, sarebbe stata uccisa con una coltellata al collo dopo essere stata picchiata. Nessun segno di effrazione in casa

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata Una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti - nave Gdf davanti Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata Una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : «Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano»: questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo...

Migranti - nave Gdf a Pozzallo : 262 a bordo - ricoverata Una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...

Migranti - nave Gdf a Pozzallo : 266 a bordo - ricoverata Una donna. Salvini : distribuirli in Ue o no sbarco : 'Distribuire i Migranti tra i Paesi Ue o non sbarcano': questo l'aut aut di Salvini e Conte in merito ai 450 profughi a bordo del barcone in legno soccorsi a largo di Linosa dopo l'ennesimo scontro ...