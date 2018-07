Un Mondiale vinto col gioco all' italiana e non c' è da vantarsene che non lascia eredità

La Francia ha vinto il Mondiale - 4-2 in finale sulla Croazia : Non ci sono state sorprese nella finalissima dei Mondiali 2018: ha vinto la squadra più forte, ovvero la Francia. La formazione di Didier Deschamps è riuscita a vincere la seconda Coppa del Mondo nella storia del calcio francese e l'ha fatto al cospetto di una Croazia sempre generosa, ma anche un po' stanca dopo aver giocato 3 tempi supplementari consecutivi. Anche la Dea Bendata non ha aiutato i ragazzi di Dalic, scesi in campo con l'obiettivo ...

«Liberté - egalité - Mbappé» : ecco perché la Francia ha vinto il Mondiale : I meriti, come è normale che sia, vanno divisi tra giocatori e staff. La copertina di questa seconda vittoria Mondiale, però, se l’aggiudica Kylian Mbappé, il gioiellino classe ’98 autore di una doppietta nel tiratissimo ottavo contro l’Argentina e del gol sicurezza nella finale con la Croazia, traguardi che da Under-20 erano riusciti solo a Pelé nel 1958. Nato a Bondy, nella periferia di Parigi, in una famiglia di origini camerunesi, con padre ...

Russia 2018 - il Mondiale vinto dall'Africa - che però è tornata indietro agli anni '80 - : Le squadre del Continente Nero fuori subito, non accadeva dal 1982, ma Belgio e Francia sono piene di africani. Il caso della nazionale del Congo

Il Mondiale dei tatuaggi? Lo ha già vinto l’Islanda : Il Mondiale di calcio in Russia è appena cominciato, ma sui social è già stato emesso il primo verdetto: il titolo iridato dei tatuaggi se lo aggiudica l’Islanda. Da qualche giorno, infatti, è diventato virale lo spettacolare disegno che il capitano degli scandinavi, Aron Gunnarsson, porta inciso sulla schiena: trattasi dei Landvaettir, le quattro figure mitologiche che secondo la leggenda proteggono il paese, con al centro la bandiera ...

Russia 2018 - il Mondiale delle maglie lo ha già vinto la Nigeria : Al mondiale di calcio si va per farsi notare. Anche con la maglia. Sono 32 per altrettante squadre, per un totale di 736 giocatori. In finale non ci arrivano tutti, ma tre partite le giocano tutte le squadre e quale miglior ricordo del passaggio mondiale di una maglia indimenticabile? Ci è già riuscita la Nigeria la cui maglia per Russia 2018, il 29 maggio è andata esaurita in meno di 4 ore. Tre milioni di pezzi, a 90 dollari l’uno, sono stati ...