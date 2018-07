Un “Festival of Speed 2018” all’insegna di Alfa Romeo

sportfair

: RT @repubblica: Festival of Speed di Goodwood 2018, tutta la Ford che c’è [news aggiornata alle 14:15] - raspa90 : RT @repubblica: Festival of Speed di Goodwood 2018, tutta la Ford che c’è [news aggiornata alle 14:15] - repubblica : Festival of Speed di Goodwood 2018, tutta la Ford che c’è [news aggiornata alle 14:15] - andmarini : Festival of Speed di Goodwood 2018, tutta la Ford che c’è -

(Di lunedì 16 luglio 2018) In Inghilterra il Festival ofè nel segno diA Goodwood, in Inghilterra, si è appena conclusa le venticinquesima edizione del “Festival of”. Protagonista dell’evento il marchio, con il meglio della produzione attuale e gioielli del passato solitamente esposti al Museo Storico di Arese: le1750 GT Am del 1970 e la 1900 Sport Spider del 1954. In occasione del prestigioso appuntamento, Stelvio Quadrifoglio ha fatto il suo debutto nel Regno Unito con guida a destra, e al suo fianco il pubblico ha ammirato le serie speciali Nürburgring Edition Giulia Quadrifoglio NRING e Stelvio Quadrifoglio NRING. Si tratta di due modelli eccezionali full specs a tiratura limitata, disponibili nella regione EMEA in sole 108 unità per modello, a ricordare i 108 anni che il brand ha festeggiato il 24 giugno. Celebrano i record ottenuti dalle ...