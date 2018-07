Ultima corsa ai mutui in saldo | tasso fisso all' 1 | 4% | Il Sole24Ore

Calciomercato Real Madrid - corsa alla maglia di Cristiano Ronaldo : 'È l'Ultima con i blancos' : Da una parte il sogno dei tifosi bianconeri di vedere in Italia uno dei più grandi calciatori dell'era moderna, dall'altra l'incubo dei tifosi del Real di veder partire dopo nove anni uno dei simboli ...

Ciclismo : Damiano Cunego - l’Ultima corsa del piccolo principe diventato uomo : Il piccolo principe non è mai diventato re. È cresciuto, da ragazzino si è fatto uomo, sempre pedalando, faticando, un po’ soffrendo, vincendo molto meno di quanto tutti ci saremmo aspettati: sabato Damiano Cunego si è ritirato e a me mancherà da morire. Il campionato italiano a Darfo Boario Terme è stata la sua ultima corsa in bicicletta, 14 anni dopo quel primo e unico Giro d’Italia vinto nel 2004, che avrebbe dovuto essere l’inizio di una ...

Grande Corsa 2018 - verso l'Ultima tappa : oggi alle 13 si chiude per gli apparentamenti : Insomma, partendo dal presupposto che in politica uno più uno non è mai uguale a due, è tangibile il rischio che questo matrimonio porti guai al Partito democratico e conduca al depauperamento le due ...

Giro del Delfinato – Yates vince la settima ed Ultima tappa - ma Geraint Thomas trionfa alla corsa francese : la maglia gialla è sua! : La settima ed ultima tappa del Giro del Delfinato 2018 si conclude con la vittoria finale di Geraint Thomas È giunta al termine l’edizione 2018 del Giro del Delfinato in cui ha trionfato Geraint Thomas, quinto inglese a prendersi la corsa francese. Il britannico del team Sky, in quest’ultima frazione è riuscito a sfruttare il vantaggio guadagnato lungo il percorso della competizione oltralpe e a vincere. Nonostante la vittoria di ...

Più che a Roma - l'Ultima tappa del Giro d'Italia sembrava corsa nella Ddr : Roma . Quando nel 2000 il tedesco Steffen Wesemann concluse tra lo stupore generale al nono posto la sua prima Parigi-Roubaix, dopo aver preso un sacco di vento in faccia per proteggere il suo ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Max Verstappen e l’ennesimo errore. Dall’Ultima posizione - sarà corsa folle? : Alle 15.10 ci sarà il via del sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno e, sul tracciato cittadino di Montecarlo, ci attendono 78 giri nei quali potrà accadere di tutto o anche niente. Del resto, è anche questa la magia del Principato. Il pericolo si nasconde dietro ogni curva. Lo sa bene Max Verstappen che, tra i papabili per la pole position con la sua Red Bull, ha commesso un errore nella chicane delle “Piscine”, impattando ...

Giro di California 2018 : Fernando Gaviria cala il tris nell’Ultima tappa! Corsa a Bernal : Con una tappa per velocisti a Sacramento si è chiuso il Giro di California 2018: Fernando Gaviria, pur in volata molto particolare, si è confermato l’uomo più forte degli sprint, ottenendo il terzo successo in tre volate nella Corsa a stelle e strisce che prevedeva un’ottima startlist per quanto riguardava le ruote veloci. La Quick-Step Floors ha impostato un ottimo treno nel finale e nell’ultimo chilometro la Katusha-Alpecin ...

Ciclismo femminile - Giro di California 2018 : Arlenis Sierra vince l’Ultima tappa a Sacramento! Corsa a Katie Hall : La cubana Arlenis Sierra ha vinto in volata l’ultima tappa del Giro di California femminile 2018, breve Corsa a tappe di livello World Tour inserita nel calendario internazionale. Con soli 70 chilometri da percorrere e nessuna difficoltà altimetrica, la Corsa si è risolta con una volata di gruppo compatto in cui l’atleta dell’Astana Women’s Team si è fatta valere conquistando il primo successo World Tour dell’ancor ...