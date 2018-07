Ugo Sposetti | “Taglio dei vitalizi una vergogna e rischioso per la democrazia”

romadailynews

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ugodeiunaper la democrazia. Dopo la cancellazione della democrazia, cosa ci sarà dopo? Letta sbagliò ad abolire finanziamento pubblico ai partiti, io l’avrei raddoppiato”. Ugo, ex parlamentare e tesoriere dei DS, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Gianluca Fabi e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul finanziamento ai partiti. “Sono sempre stato favorevole a risorse pubbliche certificate per la politica e la democrazia –ha dichiarato-. Considero il provvedimento del governo Letta di abolire il finanziamento pubblico ai partiti un errore politico fondamentale per la vita della democrazia italiana. Da quel decreto non è che siano cambiate le cose in Italia. Quel provvedimento venne fatto con la convinzione di ...