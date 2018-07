Udinese | parte la campagna abbonamenti

calcioweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Prende il via oggi alle 15.00 laper la stagione calcistica 2018/2019 diCalcio, all’insegna del claim “istinto bianconero”. “Vogliamo tornare alle origini, alla base del rapporto con i tifosi e alla passione che ci unisce”, ha spiegato i dettagli oggi in conferenza stampa il dg bianconero Franco Collavino. I prezzi deglirestano invariati rispetto alla passata stagione. Confermate anche le formule speciali di abbonamento a 16 gare – esclusi i match di cartello con Juventus, Milan e Inter – al prezzo di 70 euro ‘family’ (cui sono riservati 1.700 posti in tribuna laterale nord attrezzata con una ludoteca per i piu’ piccoli) e per studenti universitari (500 posti in curva sud). La formula – novita’ di questa stagione presentata con il presidente del Coni Fvg Giorgio ...