Uccide la madre adottiva per soldi : fermato : Vercelli, 16 lug. (AdnKronos) – Un 38enne, originario del Camerun, è stato fermato dalla squadra mobile di Vercelli perché ritenuto responsabile dell’omicidio della madre adottiva, uccisa giovedì scorso nella sua abitazione a Vercelli. Era stato proprio l’uomo a chiamare i sanitari raccontando di aver trovato la madre in bagno con ferite a suo dire legate a una caduta accidentale per lavori domestici. Una versione che, secondo ...

"Mi servono soldi per pagare i debiti di gioco" - la madre adottiva rifiuta : lui la Uccide : Paola Merlo, 66enne insegnante di Vercelli, era stata trovata morta nella sua casa martedì. Era stato lo stesso Caleb Ndong Longku Merlo a dare l'allarme, sostenendo che la madre adottiva era caduta in bagno durante i lavori casalinghi. L'autopsia però ha restituito un' altra verità: la donna è stata vittima di una "brutale aggressione".

Vercelli. Caleb Ndong Merlo Uccide la madre Paola Merlo : Brutale omicidio a Vercelli. Autore del delitto un trentenne del Camerun. Caleb Ndong Merlo è stato fermato dalla Polizia di Vercelli

Trentenne del Camerun Uccide la madre adottiva a Vercelli. 'Lei non voleva dargli più soldi' : Gli accertamenti della Squadra Mobile e l'autopsia hanno svelato la verità sulla fine di Paola Merlo , 66 anni, trovata morta in casa a Vercelli martedì scorso. Caleb Ndong Merlo, 30enne originario ...

