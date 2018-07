TURBO VTEC da 1 5 litri di Honda 2018 Sempre CR-V ma con galleria e specifiche

laragnatelanews

(Di lunedì 16 luglio 2018) La scorsa settimana vi abbiamo parlato del debutto della nuova serie dellaCR-V, versione, migliorata in tutto. Cambiata, più rifinita, curata nei dettagli (anche tecnici), ricercata e con una grande personalità. Come raccontato nell’articolo dell’ormai lontano 2015, la precedente versione ci aveva entusiasmato per la grande sensazione di sicurezza e un grande/piccolo propulsore che la equipaggiava. Strano a dirsi, ma il mondo dei motori in pochissimo tempo si è trasformato. Nuove esigenze “Ecologiche” (e commerciali) stanno spostando l’asse verso motori a benzina e ibridi. La nuova moda di questo millennio. E così oggi vi presentiamo l’ennesimo nuovo gioiello di casa. Il nuovo 1.5 ha tutte le carte in regola per diventare un riferimento della categoria: ottime prestazioni e consumi, moderno efficace ed efficiente, non teme ...