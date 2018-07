Tumori | in Italia nuova immunoterapia contro cancro polmone

Ricerca sui Tumori : addio a Mandelli - padre dell'ematologia italiana : È morto oggi a Roma, all'età di 87 anni, Franco Mandelli, considerato il più importante ematologo italiano, fondatore dell'Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, di cui era ...

Tumori : addio a Mandelli - padre dell'ematologia italiana : E’ morto oggi a Roma, all’età di 87 anni, Franco Mandelli, considerato il più importante ematologo italiano, fondatore dell’Ail, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, di cui era presidente onorario, e della onlus Gimema. A darne notizia è stata l’Ail sul suo profilo Facebook che ha ricordato come la sua sia stata "una vita dedicata alle malattie del ...

Centri eccellenza Tumori ipofisi : Italia prepara accreditamento : Roma, 6 lug., askanews, - Migliorare la cura dei pazienti passa anche attraverso l'adozione di criteri condivisi per i Centri che si occupano del trattamento, così la Pituitary Society ha deciso di ...

La mappa italiana dei Tumori. Regioni - numeri e incidenza del cancro : Forse dipende dall’età che avanza per noi e per chi abbiamo intorno e per il maggior numero di persone che conosciamo negli anni, ma mai come in questi ultimi mesi sono entrata in contatto con persone che si sono ammalate di tumore e che sono decedute. Ho voluto così capirci qualcosa di più e mi è venuto in aiuto il sito dell’Airc con le statistiche del cancro. Stiamo parlando di una malattia socialmente importante, che conta ogni ...

Tumori : studio italiano apre ai farmaci antiacidi contro il cancro al fegato : Nuova strategia di cura dell’epatocarcinoma, con farmaci antiacidi in grado di bloccare il tumore per via diretta attraverso l’attivazione delle risposte immunitarie: lo dimostrano i risultati di uno studio reso possibile dalla stretta collaborazione tra clinici, immunologi, biochimici e patologi dell’Istituto nazionale Tumori di Milano e di altri centri di riferimento nazionali – tra cui le università di Firenze e di ...

Tumori : premio Josè Carreras allo studio italiano contro la leucemia fulminante : Da killer che non perdona a malattia guaribile in 9 casi su 10, senza chemioterapia. La rivoluzione che ha ribaltato il destino dei pazienti con leucemia promielocitica, detta ‘leucemia fulminante’ per la rapidità con cui un tempo uccideva, è targata Italia e porta la firma di Francesco Lo Coco. Classe 1955, ordinario di Ematologia all’Università di Roma Tor Vergata, lo scienziato è stato premiato a Stoccolma al 23esimo ...

Tumori - l’Italia è tutto un Sin? : L’aggiornamento al 2013 di recente diffuso dall’ Istituto superiore di Sanità sullo studio Sentieri, ovvero l’indagine sullo stato di salute delle popolazioni residenti in territori fortemente inquinati, conferma quanto già in precedenza emerso: vivere in prossimità di industrie inquinanti, petrolchimici, inceneritori, discariche etc è un importante fattore di rischio per la salute. Sono circa sei milioni (il 10% della popolazione ...

Tumori : speranza di ‘jolly’ contro più forme - lo studio di un italiano negli Usa : “Oggi la priorità è studiare i Tumori dei pazienti in maniera approfondita, in modo da capire per ogni singolo tumore qual è l’opzione migliore”. E’ il punto di partenza per spingere in avanti le potenzialità della medicina di precisione secondo Antonio Iavarone, scienziato tricolore in forze alla Columbia University di New York. Un esempio di questa attività di analisi sui Tumori è uno studio di fase II presentato in una ...

Tumori - ‘super mamme’ dopo il cancro : studio italiano sull’effetto resilienza : E’ diventata lo slogan con il quale diverse città del mondo – tra cui metropoli italiane come Milano – stanno reagendo a sfide importanti come quella climatica, ma la resilienza per chi si ammala di cancro è ancora di più: è l’arte di non soccombere, di riorganizzare la propria vita e opporre alle difficoltà una forza positiva. Forza che “sembra svolgere un ruolo protettivo” per le donne che diventano mamme ...

Aiom : in Italia Tumori costano 19 mld euro l'anno : Roma, 1 giu. , askanews, I tumori costano circa 19 miliardi di euro , 18,9, ogni anno nel nostro Paese, le uscite per i farmaci equivalgono a 4,5 miliardi , il 25% del totale, con un incremento annuo ...

AIOM : in Italia i Tumori costano 19 miliardi di euro ogni anno : I tumori costano circa 19 miliardi di euro (18,9) ogni anno nel nostro Paese, le uscite per i farmaci equivalgono a 4,5 miliardi (il 25% del totale) con un incremento annuo di 400 milioni. Il sistema sanitario Italiano finora è riuscito a garantire a tutti i cittadini i farmaci anti-cancro innovativi. Grazie anche al Fondo di 500 milioni di euro destinato a queste terapie fortemente voluto dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) ...

Tumori - “Un Giorno Saprai” : oltre 5.000 le italiane colpite in età fertile : Mettere la medicina narrativa al servizio degli italiani che vogliono diventare genitori anche se colpiti dal cancro. È quanto si prefigge di realizzare il libro Un Giorno Saprai. oltre la malattia, mamme coraggiose che nasce dalla collaborazione tra WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe) e Carthusia Edizioni, casa editrice dall’elevata progettualità. Scritto da Manuela Jael Procaccia (sceneggiatrice per la televisione e il ...

Tumori e assistenza domiciliare - in Italia è emergenza : Il volontariato oncologico, insieme all'Associazione Italiana oncologia medica , Aiom, , alla Federazione Cure Palliative Onlus, al mondo del no profit, non si limita a lanciare un allarme, ma "si ...

Tumori alla bocca : “In Italia 4.000 casi l’anno - il 70% muore per diagnosi tardiva” : In Italia ogni anno circa 4.000 persone si ammalano di cancro della bocca, il 70% di loro muore: se la diagnosi fosse precoce, cioè nella fase di passaggio tra la precancerosi e la lesione vera e propria, la sopravvivenza sarebbe del 90%. Lo evidenzia il presidente dell’Associazione medici cattolici Italiani Genova e odontoiatra Paolo Brunamonti Binello stasera a Telenord a Genova al convegno ‘Insieme per la prevenzione tra sanità ...