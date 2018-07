Tuffi | Assoluti Estivi 2018 | l’Italia saluta Bolzano pensando agli Europei Bene

oasport

(Di lunedì 16 luglio 2018) Glidivanno in archivio e adesso il pensiero della squadra azzurra è tutto dirottato ai Campionatidi Glasgow ad Agosto. Nella tre giorni bolzanina si è chiuso il cerchio su chi ha staccato il pass per la rassegna continentale, visto che questa era la terza tappa di qualificazione dopo quelle degliPrimaverili di Torino e del Grand Prix di. Ottime indicazioni sono arrivate da Elena Bertocchi, che ha conquistato il titolo italiano sia dal metro che dai tre. La milanese si conferma la regina del trampolino in casa Italia ed in Scozia dovrà difendere il titolo conquistato nella passata stagione dal metro. Inoltre Bertocchi proverà ad essere protagonista anche dal trampolino più alto in una specialità nella quale dove punta ad un continuo miglioramento rispetto alle ultime stagioni. Dominatore del trampolino al maschile è stato Giovanni ...