Trump | voglio buon rapporto con Putin | il mondo ci guarda

Trump - voglio buon rapporto con Putin : "Il mondo ci sta osservando", ha aggiunto Trump.

Migranti - Renzi : non voglio un'Italia come gli Usa di Trump : Roma, 18 giu. , askanews, 'Duemila bambini fermi a una frontiera e strappati alle proprie famiglie. Vengono divisi dalle loro mamme, dai loro papà. Questo è ciò che accade quando si scommette sulla ...

Cosa devono e vogliono decidere Kim e Trump a Singapore. L'agenda : Denucrearizzazione in cambio di garanzie Il nodo delle trattative sarà il programma nucleare nordcoreano che spaventa gli Usa e il mondo. Ma dove porterà il summit, anche solo impensabile fino a ...

Incontro Trump-Kim - gli Usa vogliono espandersi in Asia e la Nord Corea non pensa affatto al disarmo totale : Nel 1972, dopo la rottura tra Mosca e Pechino, Nixon e Kissinger si recavano in Cina per incontrare Mao, cambiando il corso della storia e della Guerra Fredda. Domani, a 46 anni di distanza e per la prima volta nella storia, un presidente americano in carica stringerà la mano a un membro della famiglia Kim, nel contesto di una guerra che va avanti da 72 anni e che ha lasciato sul campo milioni di vittime. Il meeting avrà luogo a Singapore, alle ...

De Niro manda a quel paese Trump e scatta la standing ovation : "Voglio dire una cosa. Fuck Trump" : Nuova bordata di Robert De Niro contro il presidente Donald Trump: nel corso della cerimonia di consegna dei Tony Awards, ieri sera in diretta televisiva dal Radio City Music Hall di New York, ha utilizzato quella che i media americani definiscono "la bomba F": chiamato a presentare sul palco Bruce Springsteen, l'attore premio Oscar ha senza preamboli affermato: "voglio dire una cosa. Fuck Trump", ovvero 'vaffa.. Trump'.E quando il pubblico per ...

De Niro minaccia Trump : "Non ti voglio nei miei ristoranti" : Pesantissimo Robert De Niro contro Trump, il quale durante una recente intervista al Daily Mail ha dichiarato:"Non mi interessa assolutamente sapere cosa gli piace o cosa preferisce, se per caso entrasse in uno dei miei ristoranti me ne andrei all"instante"L'attore premio Oscar ha da sempre mostrato il suo scarso rispetto nei confronti del Presidente degli Stati Uniti, tanto che a qualche mese fa lo ha definito "un cane e maiale".De Niro ...

De Niro a Trump: "Non ti voglio nei miei ristoranti". La star di Hollywood, cofondatore della catena Nobu, si scaglia duramente contro il presidente degli Usa. "Non mi interessa cosa gli piace: se dovesse entrare in un ristorante mentre ci sono io, me ne andrei"

Trump contro l'Fbi : 'Voglio un'inchiesta per scoprire se hanno spiato la mia campagna' : ... per sabotare l'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller e rinviare il faccia a faccia con il ' grande inquisitore ' che potrebbe mettere a rischio la sua sopravvivenza politica. La mossa è ...

Melania Trump : "Sto bene - voglio tornare alla Casa Bianca" : "Mi sento bene & sono ansiosa di tornare a Casa @Casa Bianca". La first lady americana Melania Trump torna a parlare su Twitter dopo l'intervento ai reni. La moglie del tycoon ha ringaziato il personale del Walter Reed Medical Unit, l'ospedale dove è stata operata lunedì e dove è previsto rimanga ricoverata per tutta la settimana.L'annuncio dell'operazione è stato dato in maniera del tutto inaspetta dalla Casa bianca tre giorni. Un fulmine a ...

Trudeau alle prese con i conservatori che vogliono meno migranti. E con il vicino scomodo Trump - : Queste accuse minano il consenso sulla politica migratoria, che comunque rimane generosa: il Canada quest'anno ammetterà 310mila migranti e rifugiati, equivalenti allo 0,8% della sua popolazione», ...