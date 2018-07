Trump vede Putin ma sfida la Ue | “É il nemico degli Stati Uniti” 

Trump vede Putin a Helsinki «Basta con le guerre fredde» : New York Dopo Singapore, Helsinki. Il mondiale di Donald Trump riparte dopo la sosta calcistica di Russia 2018 proprio dal presidente della nazione ospitante. É Vladimir Putin il protagonista del secondo incontro dell'anno nella clamorosa agenda politica con cui il presidente americano punta al trofeo dei trofei, il premio Nobel. Questa volta l'appuntamento è sul terreno neutro della Finlandia, a meno di una settimana dal summit della Nato a ...

Usa : Conte vede Bolton in vista incontro Trump - a presto a Washington : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana, con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a Washington D.C.”. Lo scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Oltre al premier, Bolton ha visto la ministra della Difesa Elisabetta Trenta e a breve dovrebbe incontrare ...

Melania Trump : «Odio vedere i bambini separati dalle famiglie alla frontiera» : «La signora Trump odia vedere i bambini separati dalle loro famiglie e spera che da entrambi i lati si possa arrivare a una riforma dell’immigrazione. Crede che abbiamo bisogno di un paese che segua tutte le leggi, ma anche di un paese che governi con il cuore». Melania Trump non parla direttamente, ma attraverso la sua portavoce, Stephanie Grisham. Non ci va però per il sottile e non risparmia una frecciata alla politica del marito, ovviamente ...

Cosa prevede il documento congiunto firmato da Trump e Kim a Singapore : ... Kim ha guadagnato ancor più visibilità da giocare sia sul piano internazionale che su quello interno, dove è alla ricerca di una nuova forma di consenso attraverso il rilancio dell'economia. Trump, ...

G7 - esordio difficile per Conte Dazi - summit a rischio rottura Trump : via prima per vedere Kim : Non è un esordio internazionale semplice quello che da oggi attende il premier Giuseppe Conte al G7 di Charlevoix, in Canada. Catapultato in una sola settimana dalle aule dell'universita' di Firenze al tavolo dei leader mondiali, il presidente del consiglio avra' gli occhi puntati su di lui per l'etichetta di essere premier di un governo euro-scettico Segui su affaritaliani.it

Corea Nord : Kim potrebbe vedere Putin e Xi prima summit Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Kim Jong-un vede il leader della Corea del Sud : “Ora c’è la volontà di incontrare Trump” : Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha espresso la «sua ferma volontà» di incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo riferisce l’agenzia ufficiale nordCoreana Kcna dopo l’incontro a sorpresa di sabato tra Kim e il presidente sudCoreano Moon Jae-in, nel villaggio di confine di Panmunjom. Durante l’incontro, Kim ha confermato l’int...

Kim vuole vedere Trump il 12 giugno a Singapore : Il presidente Donald Trump ha cancellato il summit con Kim Jong-un previsto per il 12 giugno a Singapore. Ma la