Trump-Putin | vertice a Helsinki Il presidente Usa | Spero in relazioni

Trump e Putin si stringono la mano. Al via il vertice di Helsinki. «Il mondo ci sta osservando» : «Il mondo ci sta osservando», ha detto Donald Trump nell'incontro iniziato a Helsinki con il leader russo Vladimir Putin. «Non siamo andati molto d'accordo negli...

Helsinki - via al vertice Trump-Putin : «É il momento di parlarci sul serio» : Il presidente degli Stati Uniti e quello della Russia faccia a faccia per un’ora e mezza

L'aereo della flotta presidenziale russa - un Ilushin-96 - con a bordo Vladimir Putin è atterrato a Helsinki.

A Helsinki il faccia a faccia Trump-Putin : “E’ il momento di parlare dei problemi del mondo” : È cominciato a Helsinki l’atteso summit fra Donald Trump e Vladimir Putin. I negoziati avvengono nella Gothic Hall. Dopo un primo incontro alla presenza soltanto degli interpreti, la riunione verrà aperta alle rispettive delegazioni per un pranzo di lavoro nella Sala degli Specchi. «Non siamo andati molto d’accordo negli ultimi anni, ma credo c...

Faccia a faccia Trump-Putin : 'Il mondo ci sta osservando'. Dal Russiagate alla Siria tutti i nodi sul tavolo : Putin, invece, ha assistito alla finale dei Mondiali di calcio a Mosca, in cui la Francia è stata incoronata per la seconda volta campione del mondo dopo la vittoria sulla Croazia. Città blindata e ...

Trump-Putin - al via il summit di Helsinki. Ecco tutti dossier caldi : Non si prevede una dichiarazione congiunta di Vladimir Putin e Donald Trump in occasione del summit di Helsinki: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "...

Summit ad Helsinki - Putin e Trump : 'Rapporti Usa-Russia sono pessimi' : Mentre il portavoce di Putin- Dmitri Peskov - dichiara che la speranza è in una 'buona volontà politica per avvicinarsi alla normalizzazione delle relazioni', l presidente Usa, come al solito, è ...

Borse europee caute guardano a summit Putin-Trump : Teleborsa, - Gli indici del Vecchio Continente si avvicinano al traguardo di metà seduta con segno positivo, mentre gli investitori guardano al summit tra il Presidente russo Putin e quello americano ...

