Trump -Putin : «Stop Guerra Fredda» Vladimir : «No ingerenze in voto Usa». Reporter Usa trascinato via : Nuova sintonia tra Donald Trump e Vladimir Putin dopo un faccia a faccia di due ore e dieci minuti a Helsinki (ben oltre i 90 minuti previsti). «Dobbiamo lasciare dietro le...

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Trump-Putin - striscioni di Greenpeace a Helsinki : «Riscaldate i cuori - non il Pianeta» : 'Greenpeace si batte per un mondo di pace, in cui l'ambiente venga protetto -, continua Sini Harkki. Dei veri leader dovrebbero avere come obiettivo primario la tutela del Pianeta, affrontando le ...