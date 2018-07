Trump-Putin | oggi l’incontro a Helsinki Sul piatto poca sostanza | ma molta immagine

Vertice Putin-Trump a Helsinki : "nemico è l'Europa"/ Ultime notizie - "rapporti Usa-Russia mai stati peggiori" : Vertice Trump-Putin a Helsinki: oggi l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:09:00 GMT)

Oltre il Russiagate : che cosa dobbiamo aspettarci dal vertice Trump-Putin : La «bomba» lanciata alla vigilia del vertice in Finlandia dal procuratore speciale Robert Mueller - che ha formalizzato l’incriminazione di 12 agenti dei servizi militari russi, accusati di aver violato nel 2016 la rete informatica del partito democratico americano - ha mandato all’aria ogni speranza di poter spazzare il Russiagate sotto il tappeto. Ma molti altri sono i dossier nell’agenda dell’incontro tra i due leader ...

Trump vede Putin ma sfida la Ue : “É il nemico degli Stati Uniti” : «L’Unione europea è nemica degli Stati Uniti». Alla vigilia del vertice tra il presidente americano Trump e quello russo Putin, il mondo come lo abbiamo conosciuto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi si è rovesciato. Naturalmente può darsi che il capo della Casa Bianca abbia lanciato questa accusa solo come una mossa tattica, nell’ambito della dis...

L'esercito SIRIAno ha liberato la città di Daara, a poca distanza dal confine giordano. Ecco perché oggi Trump chiederà a Putin di allentare la pressione dell'Iran.

Usa-Russia : presidente Colombia - Trump convinca Putin a isolare il Venezuela di Maduro : ... un legame in gran parte costruito quando era presidente Hugo Chavez, e confermato nel tempo grazie anche a intese di collaborazione su Difesa ed economia. Bogotà è tra è paesi più impegnati nella ...

La settimana americana - ovvero - Trump incontra Putin - : Per questo la sua testimonianza sarà fondamentale per capire in che modo bilancerà la necessità di continuare a normalizzare la politica monetaria, con i timori per le tensioni commericiali innescate ...

