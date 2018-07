Trump-Putin - 2 ore di faccia a faccia. «È stato un inizio molto buono» : faccia a faccia di due ore e dieci minuti tra Donald Trump e Vladimir Putin a Helsinki. La durata prevista era di 90 minuti. «Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono». Lo ha detto...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Putin a Trump - è ora di parlare sul serio : ANSA, - HELSINKI, 16 LUG - "I nostri contatti continuano costantemente, abbiamo parlato al telefono, ci siamo visti a margine di diversi eventi internazionali. Ma certamente è arrivata l'ora di ...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il mondo ci vuole vedere d’accordo» : Non chiamatelo summit, aveva detto l’ambasciatore americano a Mosca, Jon Huntsman, per smorzare la risonanza creata attorno al primo vero incontro bilaterale tra Donald Trump e...