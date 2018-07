Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Trump-May - nuova minaccia e voltafaccia : “ottime relazioni con UK”/ Londra - video : ‘tattica’ Usa sulla Brexit : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:14:00 GMT)

Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di "tolleranza zero"

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti : Vuole capire "Sono qui per informarmi sulla struttura, dove so che tenete bambini sul lungo termine", aveva detto Melania Trump durante la visita a McAllen . "Vorrei anche chiedervi come posso aiutare ...

Trump e Putin - incontro a Helsinki il 16 luglio/ Vertice Usa-Russia - Nato : “Non vogliamo nuova guerra fredda” : Trump e Putin, incontro a Helsinki il 16 luglio per Vertice Usa-Russia. Nato esprime soddisfazione: “Non vogliamo nuova guerra fredda”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:31:00 GMT)

La nuova mossa di Trump contro la Cina : http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/dazi-media-Trump-verso-limiti-a-investimenti-Cina-in-usa_3147989-201802a.shtml

Anche Trump ha una nuova ricetta contro i clandestini : ignorare i tribunali : Linea sempre più dura Le parole di Trump sono un ulteriore passo nella politica dell'amministrazione sempre più dura nei confronti dell'immigrazione irregolare.Negli Stati Uniti, quando gli immigrati ...

Usa - Trump e la nuova stretta sui migranti. L'audio choc dei bambini : Critiche anche dalla Silicon Valley, dal ceo di Apple Tim Cook , politica 'disumana', da Mark Zuckerberg, tra i donatori di una raccolta fondi pro bimbi lanciata su Fb che ha già superato i 4 miloni ...

Trump sacrifica Nielsen e prepara una nuova fase di tolleranza zero : New York. Il volto telegenico di Kirstjen Nielsen, il segretario per la Sicurezza nazionale, è stato scelto dall’Amministrazione Trump come testimonial della “tolleranza zero” sull’immigrazione, ma Nielsen si è presto trasformata in un agnello sacrificale nella mattanza politica sulla separazione de

Migranti, Trump prepara nuova stretta prima del voto di novembre

Dazi - arriva la risposta di Pechino a Trump : da luglio nuova tariffa del 25% su beni Usa : Trump aveva annunciato l'approvazione di Dazi su una lunga lista di prodotti "made in China" per un valore di 50 miliardi didollari a partire dal 6 luglio. La risposta cinese non si è fatta attendere: stessa tariffa aggiuntiva in vigore dallo stesso giorno.

«Nuova amicizia» - Conte pubblica su Facebook la foto con Trump. Il presidente Usa risponde : «Sei il grande vincitore» : È scoppiata l' amicizia tra il neo premier italiano Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump . Il professore del governo Lega-M5S dal G7 in corso in Canada , a Charlevoix, ha ...

GERUSALEMME - APRE NUOVA AMBASCIATA USA/ Ivanka Trump in Israele - violenti scontri con i palestinesi : Donald Trump manderà video-messaggio domani per apertura AMBASCIATA Usa a GERUSALEMME: ultime notizie, in Israele ci sarà Ivanka e marito. Solo 4 Paesi Ue all'inaugurazione(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 11:34:00 GMT)