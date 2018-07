: 'L'inchiesta sul #Russiagate è stata un disastro, è una farsa. Ancora dobbiamo trovare le prove. Ho battuto corrett… - repubblica : 'L'inchiesta sul #Russiagate è stata un disastro, è una farsa. Ancora dobbiamo trovare le prove. Ho battuto corrett… - RaiNews : Svolta nell'inchiesta sul #Russiagate, incriminati 12 funzionari dell'intelligence di Mosca per interferenze nelle… - patriziagatto3 : RT @danilosantini65: LA GUERRA FREDDA È FINITA!!#TRUMP E #PUTIN SI STRINGONO LA MANO E SONO D’ACCORDO SU TUTTO. #DENUCLEARIZZAZIONE, #TERRO… -

"Le nostre relazioni non erano mai state peggiori, ma le cose sono cambiate. La nostra collaborazione è un'opportunità per la pace e preferisco correre un rischio politico per raggiungerla". Così il presidente Usadopo l'incontro con Putin.è "una vergogna, unasenza prove",ha detto. Poi, si è raccomandato: è "fondamentale la sicurezza di Israele". Sulla guerra all'Isis:"Abbiamo lavorato insieme alla Russia per porre fine al terrorismo islamico". Sulla Crimea, in disaccordo con Putin: "Annessione illegale".(Di lunedì 16 luglio 2018)