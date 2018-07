Trump e Putin : “Basta clima da guerra fredda. Sul voto Usa nessuna interferenza russa” : Si è svolto a Helsinki il primo incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin. "Lasciamoci alle spalle questo clima da guerra fredda, bisogna affrontare le sfide comuni, come il terrorismo e i problemi economici e ambientali", dice Putin. Entrambi negano le interferenze russe sul voto Usa.Continua a leggere

Trump : «Il Russiagate una farsa - Putin mi ha convinto» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Trump : "Nuova via per la pace" Putin : "Stop a Guerra Fredda" Russiagate - nessuna interferenza : "Credo sia un buon inizio, un inizio molto buono". Ha definito così Donald Trump l'attesissimo faccia a faccia con il presidente russo Vladimir Putin a Helsinki. Il vertice e' durato 2 ore e 10 minuti, molto di piu' del previsto. I due si sono visti al palazzo presidenziale di Helsinki Segui su affaritaliani.it

Vertice di Helsinki - Putin : “Nessuna ingerenza nel voto Usa”. Trump : corro rischio politico per pace : Pochi sorrisi, ma grandi attestati di stima, promesse e strette di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Helsinki, durato 2 ore e 10 minuti, molto più di quanto previsto. «Ci sono stati dei momenti complicati nelle relazioni Usa-Russia, e questo ha contribuito a creare un’atmosfera tesa, ma dobbiamo lasciare alle sp...

Incontro Trump-Putin - proteste nel centro di Helsinki : “Fascisti” : Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” Continua a leggere L'articolo Incontro Trump-Putin, proteste nel centro di Helsinki: “Fascisti” proviene da NewsGo.

