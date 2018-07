Trump | con Putin ' inizio molto buono'

Migranti - Fico : “Inutile alzare muri alla Trump. Bisogna essere molto duri con l’Europa” : “La questione dei Migranti va assolutamente affrontata con l’Europa e Bisogna essere molto duri con l’Europa. È importante tutelare e salvaguardare tutte le persone che sono sulle navi garantendo qualsiasi tipo di servizio. Allo stesso tempo Bisogna dire all’Europa che Bisogna avere un piano ordinato ed organizzato di quote. Se qualcuno non vuole le quote, come Praga e i paesi di Visegrad, vuol dire che non si comprende ...

Trump da Helsinki auspica un buon rapporto con Putin : Teleborsa, - "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa". E' questo l'...

Al via il summit di Helsinki. Trump : 'Bello essere qui con te'. Putin : 'Ora parliamoci sul serio'. Ecco tutti i dossier caldi : "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa" . Lo ha detto il presidente Usa ...

Trump considera l’Unione Europea «un nemico» : L'ha detto in un'intervista a CBS News, citando una presunta rivalità commerciale The post Trump considera l’Unione Europea «un nemico» appeared first on Il Post.

Trump contro tutti : Ue è un nemico così come Cina e Russia. Tensione in vista di summit con Putin : La lunga trasferta di Donald Trump in Europa si conferma bollente. Dopo le tensioni al vertice Nato e le incomprensioni con la May al suo arrivo a Londra, il tycoon ha lanciato altre frecciate nell'...

Trump pronto al meeting con Putin - ma intanto punta il dito contro l'Europa : Teleborsa, - Tutto pronto a Helsinki per l'incontro tra il Presidente Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin . I due si incontreranno oggi 16 luglio, per la prima volta in un vero bilaterale. ...

Donald Trump scalda l'incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Oggi si incontrano Trump e Putin : I presidenti di Stati Uniti e Russia si vedranno a Helsinki, da soli e senza un piano preciso: e potrebbero uscirne entrambi rafforzati The post Oggi si incontrano Trump e Putin appeared first on Il Post.

Trump-Putin - oggi l’incontro a Helsinki. Sul piatto poca sostanza - ma molta immagine. Soprattutto per la Russia : C’è una lista di probabili questioni che Donald Trump e Vladimir Putin affronteranno oggi al palazzo presidenziale di Helsinki: Siria, Ucraina, disarmo. C’è la convinzione che dal summit non uscirà niente di davvero concreto. Lo stesso presidente americano ha detto, in un’intervista a CBS, di andare a Helsinki “con scarse aspettative”. E lo stesso Trump, a poche ore dall’incontro, ha alzato il tiro su Twitter: “Il nostro rapporto con ...

Vertice con Putin - Trump : non vado a Helsinki con grandi aspettative : Vertice con Putin, Trump: non vado a Helsinki con grandi aspettative Vertice con Putin, Trump: non vado a Helsinki con grandi aspettative Continua a leggere L'articolo Vertice con Putin, Trump: non vado a Helsinki con grandi aspettative proviene da NewsGo.

Finlandia - Trump è arrivato a Helsinki per il vertice con Putin : Finlandia, Trump è arrivato a Helsinki per il vertice con Putin Finlandia, Trump è arrivato a Helsinki per il vertice con Putin Continua a leggere L'articolo Finlandia, Trump è arrivato a Helsinki per il vertice con Putin proviene da NewsGo.

USA - Trump : “UE - RUSSIA E CINA NOSTRI NEMICI”/Ultime notizie - vertice con Putin : birre speciali per l'incontro : vertice TRUMP-Putin a Helsinki: lunedì l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:32:00 GMT)