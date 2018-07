gossipetv

: Trono Classico Mattia, le parole su Vittoria: crisi? Marciano spiega - carmenFashionCr : Trono Classico Mattia, le parole su Vittoria: crisi? Marciano spiega - Rebecca38538392 : Trono Classico Mattia, le parole su Vittoria: crisi? Marciano spiega: - sensibluke : Ida ha lo stesso outfit di Sara Affi Fella in una puntata del trono classico ?? #temptationisland -

(Di lunedì 16 luglio 2018)torna a parlare diDeganello:fa chiarezza su diverse questioni Come stannoDeganello? La coppia di Uomini e Donne è in? O addirittura si è lasciata? L’ex tronista napoletano, confidandosi con i suoi fan di Instagram, ha risposto alle suddette domande e non … L'articolo, lesuproviene da Gossip e Tv.