Treviso | spacciatore nigeriano scappa dalla polizia e viene placcato da un passante

(Di lunedì 16 luglio 2018) Unorincorso dai poliziotti è stato bloccato da un pendolare di 20 anni nel sottopassaggio della stazione di.Il fatto venerdì sera, quando l"extracomunitario aveva appena finito di vendere qualche grammo di droga - marijuana per l"esattezza - a un giovane rumeno, facendosi pagare con uno cellulare rubato.L"illecito scambio è stato notato dagli uomni in borghese impegnati a pattugliare la zona, che si sono così precipitati all"inseguimento del malvivente. L"africano è corso via verso la stazione, imboccando a tutta velocità il sottopassaggio per far perdere le sue tracce agli agenti."eroe" aQui la scenanotata anche da une il giovane pendolare senza pensarci si discosta"fila" nel tunnel e si mette sulla strada del pusher, placcandolo rugbisticamente, agevolando così ai poliziotti si ammanettare l"uomo.Si ...