Trepuzzi | sgozza la moglie e scappa | arrestato Ultime notizie | a un' amica aveva detto

Trepuzzi - sgozza la moglie con un coltello da cucina dopo videomessaggio a un'amica : 'Faccio una pazzia' : Nel pomeriggio una donna di 57 anni, Teresa Russo, originaria di Novoli, è stata uccisa a Trepuzzi. Il delitto è avvenuto in via Generale Papadia. Ad uccidere la donna è stato il marito che in un ...