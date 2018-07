Trento | giovane minaccia il suicidio | polizia riesce a salvarlo | il video dell’intervento

fanpage

: Il video del salvataggio realizzato dalla polizia di Trento con un cellulare - VoceDelTrentino : Il video del salvataggio realizzato dalla polizia di Trento con un cellulare - Trentin0 : Trento, minaccia di gettarsi dal balcone: salvato dai poliziotti. IL VIDEO della Questura. E' accaduto sabato nella… - RTTR_News : TRENTO DIMENTICA: Sono passati 50 anni da quando a Milano il giovane trentino Fausto Tinell... -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ladi Stato diha salvato unitaliano cheva il: il ragazzo, affetto da disturbi e in stato di evidente alterazione alcolica, quando sono intervenuti i poliziotti in casa sua è salito in piedi sul parapetto di un balcone. Ma fortunatamente gli agenti lo hanno afferrato in tempo.